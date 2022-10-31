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影／工程車遭埋！蘇花119.4公里邊坡坍方 緊急封閉
受奈格颱風外圍環流及東北季風影響，蘇花路廊台9線119.4公里處崩坍、台9丁線45.8公里處土石坍方，一度雙向封閉，南澳工程段派災害廠商機具現場清坍，現場還有1輛工程車遭坍方落石掩埋，幸好車上人員安全。工務段已搶通單線，為避免土石坍滑於路面，現場構築土堤，於下午2點30分採單線雙向警戒通行。
蘇澳警分局指出，台9丁線45.8公里處土石坍方道路阻斷，警方交通管制，經搶修後現在可通行，事故發生未造成人員傷亡。
公路總局表示，搶修團隊協同東澳派出所及南澳派出所警力，同步於搶修初期勸離現場人車，先是封閉東澳端南下線及封閉南澳端北上線，只出不進。為避免大量車流湧入蘇花路廊，中午封閉蘇澳端南下線及封閉崇德端北上線，在下午2點搶通後，蘇花路廊同步開放恢復正常通車。
在土石坍方後，警方立即派員前往協助交管指揮，並通知南澳工務段協助派遣大型機具清除落石。蘇花改蘇澳端南下入口處、台9丁線東澳、南澳端及台9丁線武塔至澳花端管制通行，請用路人非必要勿進入蘇花路廊。
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