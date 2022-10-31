饒慶鈴邀總統來台東游泳 「明年游泳池完工歡迎剪綵」

蔡英文總統昨在劉櫂豪造勢會指出，台東「泳圖共構」只剩圖書館建設，台東縣政府今說明，台東縣運動園區泳池整建已完成兒童戲水池等主結構，預計將在明年開放使用，也歡迎總統明年來剪綵，一起來台東游泳。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府全力提供縣民一個友善閱讀環境，及安全泳池、親子戲水空間， 這不只是她的想法，也是歷任縣長共同目標，也希望明年泳池完工後，總統能夠帶著團隊到台東旅遊，為游泳池剪綵，也歡迎一起下水與民同歡。

台東縣政府表示，運動園區游泳池整建工程如火如荼進行中，未來除了主游泳池外，同時提供兒童池、SPA池、超音波池，並設有輕食區、醫護室等空間，另外縣圖書總館新建工程，已進行到三樓結構鋼筋綁紮，整體進度超前約17%，今年底可望完成全棟主結構，並開始後續裝修作業。

台東縣政府表示，除了運動園區游泳池即將在明年啟用，縣立體育館整修工程也即將於年底完工、重新開放，屆時將有符合職業賽事的籃球木地板，辦理專業籃球賽事。