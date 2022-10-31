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只到今天！基隆嶼今年開放最終日 全年超過5萬人登島

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府整建基隆嶼步道，今年開放民眾遊覽，統計有超過5萬人登島。圖／基市府提供
基市府整建基隆嶼步道，今年開放民眾遊覽，統計有超過5萬人登島。圖／基市府提供

基隆市基隆嶼今年開放登島觀光，今天是最後一天。市府上午表示，今年統計有超過5萬人登島，明年會啟用全新預約服務平台供民眾查詢及預約，這套系統將提升遊客預訂船位的便利性，也可清楚查詢船家資訊。

基隆嶼位在基隆外海，有「台灣龍珠」美譽。島上原有的濱海步道因老舊損壞，基市府去年向交通部觀光局爭取補助經費，全線修繕步道、涼亭、指標、護欄、觀景平台等設施。

市府觀光及城市行銷處說，修繕工程去年11月10日開工，歷經雨季、颱風、風浪大等惡劣天候考驗，終在今年7月10日完工開放，讓遊客可以步行在全新的濱海步道，享受壯闊的山海美景，飽覽基隆北海岸的自然景色。

觀銷處長曾姿雯表示，濱海步道原則採減量設計、就地取材、保留生態及通用設計，除了拓寬步道增加安全性，融合現況地景及石頭蜿蜒前行，並在步道交會節點附近，增加遮陽避雨的休憩亭及融合地景設計的導覽指標牌面，讓登島遊客耳目一新。

曾姿雯說，為維護基隆嶼生態觀光品質，市府每年針對經營基隆嶼登島的船隻實施評鑑，要求船上服務人員參加急救訓練並取得證書，提升登島安全性。今年度市府核准20艘船經營登嶼遊程，每艘船都有隨行專業導覽解說人員，為登島遊客進行導覽解說、安全管理及防疫宣導。

為了整合基隆嶼登島管理資訊，市府委外廠商建置新的預約服務平台，目前已進入船家測試階段。

觀銷處說，全新預約服務平台預計明年開放供民眾使用，來民眾只要選定經市府核准登島的船舶，就可以在本市八斗子觀光漁港（原碧砂漁港）、八尺門漁港及基隆港小艇碼頭等處搭船，提高旅遊資訊的可及性，可說是基隆友善旅遊服務一大進步。

基市府整建基隆嶼步道，今年開放民眾遊覽，統計有超過5萬人登島。圖／基市府提供
基市府整建基隆嶼步道，今年開放民眾遊覽，統計有超過5萬人登島。圖／基市府提供
基市府整建基隆嶼步道，今年開放民眾遊覽，統計有超過5萬人登島。圖／基市府提供
基市府整建基隆嶼步道，今年開放民眾遊覽，統計有超過5萬人登島。圖／基市府提供
基市府整建基隆嶼步道，今年開放民眾遊覽，統計有超過5萬人登島。圖／基市府提供
基市府整建基隆嶼步道，今年開放民眾遊覽，統計有超過5萬人登島。圖／基市府提供
基市府整建基隆嶼步道，今年開放民眾遊覽，統計有超過5萬人登島。圖／基市府提供
基市府整建基隆嶼步道，今年開放民眾遊覽，統計有超過5萬人登島。圖／基市府提供

基隆嶼

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