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豪大雨來襲！停放宜蘭市河濱公園車輛 要在今晚8點前駛離

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
日前豪雨狂下，造成宜蘭河水位暴漲，停在河濱公園的車輛泡在水裡；這次宜蘭市公所提早因應，請警方連絡車主於今晚8點以前把車子開出去。圖／翻攝自宜蘭知識+
日前豪雨狂下，造成宜蘭河水位暴漲，停在河濱公園的車輛泡在水裡；這次宜蘭市公所提早因應，請警方連絡車主於今晚8點以前把車子開出去。圖／翻攝自宜蘭知識+

因應水利署第一河川局的豪大雨通報，宜蘭市公所轉知縣警察局，請協助通知停放在宜蘭河濱公園停車場車輛的車主，今天（30日）晚上8時前全數駛離，未駛離者，將由拖吊車輛協助移至請高灘地。

本月7日曾經發生豪雨狂下，宜蘭河水位暴漲，造成河濱公園淹水，50幾轉車泡在水裡來不及開出來，警方一方面連絡車主，最後出動拖吊車吊離。

面對奈格颱風來襲，市公所不敢掉以輕心，除了請警力協助通知車主，宜蘭河濱公園將於今晚8點關閉停車場出入口，民眾勿再進入管制區域；請抽水站人員進駐待命，並視水情水位情況運轉，相關移動式抽水機預先待命，視雨勢情況配置到位；沙包預布在宜蘭市公所正門停車場，提供民眾領取。

宜蘭 停車場 豪雨 水利署

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