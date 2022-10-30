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宜蘭南門圳變「橘海」泰奶色驚人 宜縣環保局追查汙染

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣羅東鎮南門圳水變成橘紅色，宜蘭縣環保局追查汙染源，懷疑是含有重金屬的地下水抽排，氧化後變成的顏色。圖／翻攝自宜蘭知識+
宜蘭縣羅東鎮南門圳水變成橘紅色，宜蘭縣環保局追查汙染源，懷疑是含有重金屬的地下水抽排，氧化後變成的顏色。圖／翻攝自宜蘭知識+

宜蘭羅東鎮南門圳在今天下午水質被染成橘色，位於附近一家大飯店旁的溝圳上下游呈現一片「橘海」，民眾看了嚇一跳拍照貼上網，有人形容是「泰式奶茶」，更多人懷疑上游不法工廠利用雨天偷排廢水造成，縣環保局獲報後已派員前往稽查。

有民眾在下午2點多把照片貼臉書：「請問一下上游怎麼了？整條溝渠變橘色，越來越橘了」，底下有人留言，大圳被染成橘紅色，看了讓人心驚，而且顏色愈來愈橘；也有人覺得像是鹹蛋黃外層的黃土，更多人直指上游不法工廠利用下雨天偷偷排放汙水。

縣環保局接獲通報趕往稽查並表示，橘色水質並無異味，若是食品工廠有可能在製程中添加色素，排放時染橘水圳，但上游並無大型食品工廠，而且下雨天會被稀釋，顏色也不可能這麼深。

環保局研判，最近大雨不斷造成地下水充沛，有可能是工程開挖時冒出大量地下水，承包商在抽排放地下水時，水中含有重金屬，例如鐵件在空氣中氧化鏽蝕的顏色，這種原始的鐵元素需要氧化的時間，所以剛抽排水時無色，但隨著氧化時間愈長，橘色愈深。目前正擴大清查羅東鎮及鄰近地區的施工開挖案件。

宜蘭縣環保局派人追查汙染源，懷疑是含有重金屬的地下水抽排，氧化後變成的橘色。圖／讀者提供
宜蘭縣環保局派人追查汙染源，懷疑是含有重金屬的地下水抽排，氧化後變成的橘色。圖／讀者提供
宜蘭縣羅東鎮南門圳水變成橘紅色，宜蘭縣環保局追查汙染源，懷疑是含有重金屬的地下水抽排，氧化後變成的顏色。圖／翻攝自宜蘭知識+
宜蘭縣羅東鎮南門圳水變成橘紅色，宜蘭縣環保局追查汙染源，懷疑是含有重金屬的地下水抽排，氧化後變成的顏色。圖／翻攝自宜蘭知識+
羅東鎮長吳秋齡前往關心南門圳的水質汙染，與環保稽查人員交換意見。圖／鎮公所提供
羅東鎮長吳秋齡前往關心南門圳的水質汙染，與環保稽查人員交換意見。圖／鎮公所提供

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