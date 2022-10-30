聽新聞
test
0:00 / 0:00

王宏恩、戴曉君上台 台東自然醒慢活祭帶你用音樂紓壓

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
室內活動還安排風潮音樂創辦人楊錦聰，帶領團員跳出狂野、寧靜、奔放的蘇菲旋轉。圖／台東縣政府提供
室內活動還安排風潮音樂創辦人楊錦聰，帶領團員跳出狂野、寧靜、奔放的蘇菲旋轉。圖／台東縣政府提供

台東縣「身心靈休閒美學」年度大型活動「自然醒慢活祭」，今日下午4時在鐵花新聚落舉辦冬季號最終場，紓壓音樂會邀請王宏恩、戴曉君等歌手及蘇菲旋轉演出，還有心靈市集、親子藝術共創、甦活講座，活動免費入場，要讓民眾享受最紓壓周末假日。

台東「自然醒慢活祭」從2021年底的前導體驗至今年春、夏、秋三季系列活動，強調在台東這充滿療癒能量土地上，透過藝術美學與自然環境融合，讓民眾透過旅行、課程體驗，為忙碌日常按下暫停鍵，靜下心感受台東帶來安定的力量，打響臺東獨有的「慢」品牌。

縣府社會處指出，「自然醒慢活祭」冬季號，主題為「被窩中的腦內甦活」，強調「心靈療癒」，延續前三季精彩內容外，增加主題講座規畫，以心靈、知識作為主打，期望大家將過去一整年活動體驗，內化成心靈知識與力量，讓自己成為最好的心靈導師。

社會處表示，互外紓壓音樂會邀請金曲歌手王宏恩、戴曉君、療癒曲風靈魂沙發等音樂卡司，室內活動還安排，風潮音樂創辦人楊錦聰帶領團員跳出狂野、寧靜、奔放的蘇菲旋轉，讓觀眾欣賞一場結合身、心、靈表演。

延伸閱讀

紓壓新招？前女偶像自曝3年半砲友人數眾多 坦言「不胖都行」

2022「PASIWALI音樂節」今晚台東登場 數千觀眾嗨翻

2022「PASIWALI音樂節」於22、23日台東森林公園登場！

王宏恩親民伴舞 舞思愛呼喊不要忘記回家的路

相關新聞

宜蘭南門圳變「橘海」泰奶色驚人 宜縣環保局追查汙染

宜蘭縣羅東鎮南門圳在今天下午水質被染成橘色，位於附近一家大飯店旁的溝圳上下游呈現一片「橘海」，民眾看了嚇一跳拍照貼上網，...

豪大雨來襲！停放宜蘭市河濱公園車輛 要在今晚8點前駛離

因應水利署第一河川局的豪大雨通報，宜蘭市公所轉知縣警察局，請協助通知停放在宜蘭河濱公園停車場車輛的車主，今天（30日）晚...

漫步落羽松湖畔 夜觀動物與星空 在花蓮露營正精彩

位於花蓮縣鳳林鎮的「墾夢莊園」，源於成立將近五十年的「新光兆豐休閒農場」，全園區廣達726公頃綠地面積，擁有國際級景觀的湖光山色美景。

青山綠水攬鏡 網美最愛宜蘭的夢幻奢華露營

很奢侈的，大自然給予無限寵愛，位於宜蘭員山鄉的「鳳梨屋水上莊園」廣達24公頃，規劃有豪華露營、露墅Villa、景觀咖啡廳，網美必拍造景落羽松大道、瀑布水濂鞦韆、彩虹月亮橋等熱門打卡景點...

王宏恩、戴曉君上台 台東自然醒慢活祭帶你用音樂紓壓

台東縣「身心靈休閒美學」年度大型活動「自然醒慢活祭」，今日下午4時在鐵花新聚落舉辦冬季號最終場，紓壓音樂會邀請王宏恩、戴...

基隆全新廚藝教室好好玩 50組親子DIY翠玉鮮蔬高麗菜捲

基隆市政府教育處今天在成功國小舉辦健康飲食親子DIY料理活動，50組親子經校廚媽媽們傳授包高麗菜捲及蒸煮菜捲秘訣，一起完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。