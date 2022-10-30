王宏恩、戴曉君上台 台東自然醒慢活祭帶你用音樂紓壓

台東縣「身心靈休閒美學」年度大型活動「自然醒慢活祭」，今日下午4時在鐵花新聚落舉辦冬季號最終場，紓壓音樂會邀請王宏恩、戴曉君等歌手及蘇菲旋轉演出，還有心靈市集、親子藝術共創、甦活講座，活動免費入場，要讓民眾享受最紓壓周末假日。

台東「自然醒慢活祭」從2021年底的前導體驗至今年春、夏、秋三季系列活動，強調在台東這充滿療癒能量土地上，透過藝術美學與自然環境融合，讓民眾透過旅行、課程體驗，為忙碌日常按下暫停鍵，靜下心感受台東帶來安定的力量，打響臺東獨有的「慢」品牌。

縣府社會處指出，「自然醒慢活祭」冬季號，主題為「被窩中的腦內甦活」，強調「心靈療癒」，延續前三季精彩內容外，增加主題講座規畫，以心靈、知識作為主打，期望大家將過去一整年活動體驗，內化成心靈知識與力量，讓自己成為最好的心靈導師。

社會處表示，互外紓壓音樂會邀請金曲歌手王宏恩、戴曉君、療癒曲風靈魂沙發等音樂卡司，室內活動還安排，風潮音樂創辦人楊錦聰帶領團員跳出狂野、寧靜、奔放的蘇菲旋轉，讓觀眾欣賞一場結合身、心、靈表演。