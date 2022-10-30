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基隆全新廚藝教室好好玩 50組親子DIY翠玉鮮蔬高麗菜捲

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市教育處今在成功國小舉辦健康飲食親子DIY料理活動，50組親子一起完成「翠玉鮮蔬高麗菜捲」。圖／基市府提供
基隆市教育處今在成功國小舉辦健康飲食親子DIY料理活動，50組親子一起完成「翠玉鮮蔬高麗菜捲」。圖／基市府提供

基隆市政府教育處今天在成功國小舉辦健康飲食親子DIY料理活動，50組親子經校廚媽媽們傳授包高麗菜捲及蒸煮菜捲秘訣，一起完成「翠玉鮮蔬高麗菜捲」。

基市府運用中央補助1億7千萬元經費，改造11所學校的廚房，基隆市長林右昌25日在成功國小為學校中央廚房揭牌，今天的活動就在全新廚房舉辦。

成功國小食育教室以長形組合方桌取代一般學生書桌，高度適合小學生能手作料理，每桌都配置電磁爐，以條燈和桶燈的燈光，搭配橘色、 灰色及米色的三花貓色彩，營造溫馨輕鬆的氛圍，讓師生對新教室有耳目一新的感覺。

林右昌表示，重新改造學校廚房後賦予全新定位，讓學生用餐成為一種享受，同時讓校園空間創造更多元的使用，與社區關係為緊密。

健康飲食親子DIY料理活動安排營養師，講解秋冬季節如何吃得健康營養，並由校廚媽媽傳授包高麗菜捲及蒸煮菜捲的秘訣。

高麗菜捲最早源自猶太區域，19世紀末傳入日本。台灣常見的是日式高麗菜捲，以魚漿搭配絞肉、荸薺、胡蘿蔔丁、香菇丁等蔬菜做成內餡，放一點點薑泥能讓整體鮮味再度提升。

教育處表示，希望透過手作料理的溫馨互動，活絡親子關係，促進家庭健康。學校未來也會規劃租借場地管理方式，開放周邊社區民眾多元使用新落成的食育教室。

基隆市教育處今在成功國小舉辦健康飲食親子DIY料理活動，50組親子一起完成「翠玉鮮蔬高麗菜捲」。圖／基市府提供
基隆市教育處今在成功國小舉辦健康飲食親子DIY料理活動，50組親子一起完成「翠玉鮮蔬高麗菜捲」。圖／基市府提供
基隆市教育處今在成功國小舉辦健康飲食親子DIY料理活動，50組親子一起完成「翠玉鮮蔬高麗菜捲」。圖／基市府提供
基隆市教育處今在成功國小舉辦健康飲食親子DIY料理活動，50組親子一起完成「翠玉鮮蔬高麗菜捲」。圖／基市府提供
基隆市教育處今在成功國小舉辦健康飲食親子DIY料理活動，50組親子一起完成「翠玉鮮蔬高麗菜捲」。圖／基市府提供
基隆市教育處今在成功國小舉辦健康飲食親子DIY料理活動，50組親子一起完成「翠玉鮮蔬高麗菜捲」。圖／基市府提供

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