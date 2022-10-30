基隆信義國小停車場汽車格11月中開放 澄清無免費規畫

基隆市信義、仁愛國小校舍及操場昨天完工啟用，總經費8億多元，地下停車場有349格汽車停車位，預計11月中旬啟用，昨天傳出將有免費停車回饋附近里民，市府昨晚緊急澄清，若免費停車恐吸引車流湧入或久停車輛占用而影響交通，交通處目前並無此規畫。

信義及仁愛國小緊臨基隆廟口夜市觀光景點，為紓解遊停車不足的問題，及提供附近社區民眾停車需求，市府爭取中央前瞻基礎建設計畫補助，運用多目標使用辦法將兩校操場下方規畫地下2層停車場。

其中友善車位部分，包含7席身心障礙者專用停車位、7席孕婦及有6歲以下兒童專用停車位，並有18席電動車充電車位。

交通處昨晚表示，目前正由市府委託經營廠商積極建置停車場設備，全新的自動電子收費、車位在席與車牌辨識系統，將於整備完成開放營運，提供完整的智慧化停車服務。

交通處表示，停車場業者近日已進場施工，將盡快完成相關停車管理設施、收費及車位在席偵測系統後，預計於11月中旬開放營運。