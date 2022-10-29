委託行點亮耶誕樹 基隆女兒李沁操刀有溫度的故事圖象

基隆市「盛光日The Lighting Day」活動，今晚起到明天一連兩天，在孝一路23巷內舉行，活動有耶誕樹點燈儀式、藝術插畫作品展示等，吸引不少民眾體驗。特別的是，基隆女兒李沁操刀，她是坎城設計展得獎設計師，把街區故事從文字轉換為美麗的圖像，冷冰冰的鐵捲門，也轉變成有生命的故事圖像。

活動由委託行街區公司、基隆市委託行商圈發展協會及基隆市Yes We Can夢想起飛協進會聯合舉辦，與基隆在地知名的慾望劇團合作，在街區內演出「巷仔內的委託行」，為耶誕樹點燈。很多民眾到場，還有角色扮演，十分熱鬧。

議員童子瑋指出，這次的活動不只讓民眾在街區玩樂，也要讓民眾深入其境感受街區人文，與在地知名培力團體「基隆河作社」聯合策展「巷弄裡的書店」，讓民眾體驗在巷弄街道上看書的氛圍。

童子瑋説，近期又有年輕人在委託行街區找到返鄉的舞台，坎城設計展得獎設計師，基隆女兒李沁，透過田調把委託行街區的故事從文字轉換為美麗的圖像設計，把冷冰冰的鐵捲門轉變成有生命的故事圖像。

在地知名的酒吧丸角後院、啤咖酒、BZ串燒、擇食居酒屋、隆盛冰淇淋、刈包BAO、刈包ODEN的門口及街區靠孝二路一側的人行道都可以看到這些藝術插畫的作品。兩天的萬聖節COSPLAY市集活動，有得吃有得玩，還有算命攤、復古老生漢方攤等。