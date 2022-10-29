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聯合盃作文大賽花蓮初賽登場 2000多人報名筆戰

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
聯合盃作文大賽花蓮初賽今天在四維高中登場，2000多名考生分6組競筆。記者王燕華／攝影
聯合盃作文大賽花蓮初賽今天在四維高中登場，2000多名考生分6組競筆。記者王燕華／攝影

聯合報系舉辦的聯合盃作文大賽花蓮初賽今天在私立四維高中登場，全縣超過2000名學子報名切磋文筆，場邊大批家長陪著孩子考試。不少考生覺得題目蠻生活化、好發揮，初賽將於11月15日公布成績。

聯合盃作文大賽花蓮初賽由花蓮縣政府與聯合報系共同主辦，並獲得四維高中支持，已連辦16年，成為花蓮一年一度盛事，每年都吸引大批學子報名。縣府教育處代理處長翁書敏、終身教育科長林毓敏今天到校，與四維高中校長蔡忠和、聯合報事業處發行展業部發行分廣中心經理陳嘉章巡視考場，也親切和陪考家長們寒暄，翁書敏說，數位時代下的寫作和閱讀能力更加重要，作文大賽正是最好磨練文筆的舞台。

蔡忠和說，四維高中十分重視培養學生閱讀和寫作能力，多年來提供協助舉辦聯合盃作文大賽，也鼓勵學子踴躍參賽，因此在縣內國語文競賽、聯合盃作文大賽都有亮眼成績。今年該校有200多名學生報名，相當踴躍，四維高中董事長黃淑怡也專程到場關心。

他表示，作文大賽可培養孩子對閱讀、寫作和邏輯思考的能力，畢業生王思元就因在聯合盃作文大賽取得好成績得到鼓舞，接連報名其他作文賽事得獎，再透過特殊選才考取台灣師範大學和東華大學，因為對作文的熱情，他最後選擇東華大學中文系就讀。

花蓮初賽分成6組競筆，各組題目高中職組為「關於_______的記憶」 、國中9年級「年輕的另一個名字」、國中8年級「誠實納稅從我做起」、國中7年級「我的假想敵」、國小高年級「我曾那樣幫助別人」、國小中年級「睡覺前，我最喜歡做的一件事」，不少考生覺得頗為生活化。

初賽將於11月15日公布成績，選出各組前5名及佳作，參加12月4日的決賽，與全國作文好手一較高下。

主辦單位集結去年作文大賽優秀作品出版「舞文倡議~寫出思想影響力」，送給參賽學生。記者王燕華／攝影
主辦單位集結去年作文大賽優秀作品出版「舞文倡議~寫出思想影響力」，送給參賽學生。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏（左）與四維高中校長蔡忠和一同巡堂，關心考試狀況。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏（左）與四維高中校長蔡忠和一同巡堂，關心考試狀況。記者王燕華／攝影
聯合盃作文大賽花蓮初賽今天登場，2000多名考生分6組競筆。記者王燕華／攝影
聯合盃作文大賽花蓮初賽今天登場，2000多名考生分6組競筆。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏（左起）四維高中校長蔡忠和、聯合報事業處發行展業部發行分廣中心經理陳嘉章一同巡堂，關心考試狀況。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏（左起）四維高中校長蔡忠和、聯合報事業處發行展業部發行分廣中心經理陳嘉章一同巡堂，關心考試狀況。記者王燕華／攝影

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