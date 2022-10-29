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5年基隆信義、仁愛國小改建新校舍 增停車場349汽車格
基隆市相鄰的信義、仁愛國小靠近基隆著名的觀光景點廟口夜市，市府利用兩校改建校舍及操場時，結合地下停車場興建，歷時5年終於完工，不僅有新校舍、操場，還可提供349汽車格，供夜市觀光客及學校、社區停車，停車場預計11月中啟用。
林右昌今天在校舍啟用典禮表示，仁愛及信義國小的建設案，就像是他自己的孩子一樣，他在第一任的市長任期，提出「以校園為核心」的環境改善計畫，透過校園改建的機會，把過去長年累積的問題一併解決，總共投入8.1億元的經費，其中4億多元是向中央爭取。
林右昌說，整建工程從籌備、規畫設計到動工，幾乎跨越兩屆市長任期，很高興能夠在卸任前把嶄新的校舍及操場呈現在信義及仁愛國小的師生面前。
信義國小有43間新教室與244座位演藝廳，闢建全新的操場，還有349個車位的地下停車場；仁愛國小同步進行操場整修，打造一座複合式球場，操場外部PU跑道全長180公尺。
這次的校園整建，打破信義與仁愛國小兩校圍牆藩籬，仁二路137巷兩側各增設2米人行道，道路重鋪後加上人行道寬度達到10米，也徹底改善既有路幅過窄及缺乏友善人行空間問題。
立委蔡適應表示，這次的兩校整改建工程不只是為了學校，更是為了讓社區跟學校結合在一起，包括停車場近4百個停車位，以及小型的展演空間，都可以讓社區共同參與，他也很高興有幸參與整個過程，在其中協助向中央爭取相關預算補助。
教育處長杜國正指出，基隆推動「美力校園運動計畫」，學生是校園空間的主體，師生共同參與，融入建築設計，信義國小校舍考量基隆環境特性，採斜屋頂及抗颱改良設計，融合基隆港都文化特色，打造具備美感城市空間，榮獲2019「國家卓越建設獎」最佳規畫設計類優質獎的殊榮。
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