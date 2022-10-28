基隆迷你足球開踢 中央與地方補助近億建多處風雨操場

2022世界盃足球賽前夕，基隆市迷你足球競賽，今明二天在深澳國小風雨球場率先開踢。中央與地方合作多年，補助近1億元，在基隆多間學校設置風雨操場，即使颳風下雨，也能運動打球。

市長林右昌今天和迷你足球協會秘書長張武業、立委蔡適應及教育處長杜國正，和小朋友觀賞精湛花式足球表演，還開球期許推廣迷你足球，基隆孩子健康發展。

林右昌指出，這幾年來，在蔡適應委員幫助下，向中央爭取經費，在學校建置風雨操場，小朋友在校運動或鍛鍊體適能，不受風雨影響；同時連續3年在基隆舉辦迷你足球賽，將持續推廣這項運動。

蔡適應表示，中央與地方合作多年，補助近一億元在基隆學校設置風雨操場，即便颳風下雨，孩子也能有更好體育教學品質，體驗運動。

迷你足球賽今明二天在深澳國小風雨球場開踢，共計36支隊伍報名參賽，其中包含U6幼兒組27隊組、U8國小組9隊，約360名幼童參賽。今年除安全有趣氣墊球場外，場外設置足球闖關活動，讓在一旁等待上場的孩子，可在指導人員協助下，一邊練習足球動作，一邊熱身。

教育處表示，足球運動能帶給學齡前孩子，從體能到心靈的多元成長，從今年起，基隆開始實施「足球指導員前進幼兒園實施計畫」，與海大足球校隊合作，邀經專業訓練的足球指導員入園教學，以「遊戲為主、競技為輔」教學方式，讓幼兒嘗試接觸足球運動，今年度有32校所參與，辦理153堂幼兒足球體驗課程，有891名幼生受益。