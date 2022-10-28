宜蘭市綠九市場獲4星優良認證 最美豬肉舖摘5星殊榮

經濟部中部辦公室舉辦「優良市集暨樂活名攤評核計畫」，宜蘭市綠九市場是全縣唯一獲4星優良市集認證，其中被譽為宜蘭縣最美豬肉舖「吾梅肉號」，是全縣首家摘5星殊榮的生鮮肉舖，加上北館市場業者，獲獎名攤共32顆星，宜蘭市長江聰淵大讚，宜蘭市傳統市場「星星滿天飛」，也張貼紅榜祝賀。

江聰淵表示，南北館市場、綠九市場不少得獎攤商是二代接手或青年進駐，他們投入經營是市場經濟發展的力量，獲獎不是只靠個人或單一業者努力能夠達成，而是整個市場的業者跟公所一起打拚的結果，秉持產業升級、發揮最好特色，讓傳統市集不輸大型量販超市。

吾梅豬肉舖二代老闆張鈞帝說，感謝公所協助獲「市場攤位改造計畫」補助，改造後的衛生、環境、品牌式經營、電子式支付，都是過去在傳統市場較為少見，盼能改變民眾刻板印象，讓年輕人願意走入傳統市場，希望綠九市場成為宜蘭市最漂亮、最衛生的市場。

宜蘭市此次摘星的樂活名攤，綠九市場有5星「吾梅肉號」，4星「日展果菜行」亦是宜蘭縣首度有蔬菜類業者獲獎，3星「家庭精品五金」、「志賓肉號」、「慶美果菜行」、「富哥南方澳飛虎魚丸」；2星「金和小吃部」、「大伯雞肉攤」；北館市場首次有業者參與，「三源臘味行」獲3星評等。