花蓮市、日本与那国町締盟40年 「約定」見證深厚情誼

花蓮市公所為紀念與日本与那国町締盟40年，在中琉公園設置戒指造型的裝置藝術「約定」今天亮相，台日雙方透過視訊同步慶祝40年更加堅定的友好情誼。

花蓮市與日本与那国町於1982年締盟，今年是40周年，市長魏嘉賢月初還率團訪日，與与那国町長糸数健一、議長崎元俊男等人，一同在當地種下友誼之樹。今天下午則在中琉公園和日本的嶋仲公民館，透過視訊同步舉辦慶祝儀式，外交部東部辦事處長胡琪斌、縣議員魏嘉彥、市代會正副主席蘇美珠、李振瑋及多位市代、里長等都出席慶祝。

公所請來舞獅及鼓陣，日方也安排獅子舞，相當熱鬧；魏嘉賢與蘇美珠隔著螢幕和糸数健一、崎元俊男，分兩地同步將与那国町釀製的40周年紀念酒倒入特製酒甕裡，盼雙方友誼長存，愈陳愈香。

現場同時為藝術家黃裕榮設計的裝置藝術「約定」剪綵。魏嘉賢說，設置「約定」為兩市友誼開創新的里程碑，期盼未來能和与那国町在文化、教育及體育方面有更密切交流。

与那国町町長糸数健一說，雙方長期在建材進口、交換寄宿家庭、派遣中文老師以及國中小學生境外旅行等領域建立廣泛關係，在花蓮市遭逢強震、与那国町發生雨災，以及疫情嚴峻時，更是相互支援，展現姊妹情誼。在後疫情時代，希望持續建立新關係，一同開展未來。

黃裕榮說，花蓮跟与那国町相距111公里，這次以戒指為發想，代表人與人相逢、相遇到交流而圓滿，中間一顆象徵海洋的藍色鑽石，周長110公分，代表透過「約定」，將兩地距離縮短到10萬分之1，作品高約250公分，歡迎民眾來打卡欣賞。

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