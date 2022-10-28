宜蘭議員候選人向神發誓不買票 遭譏是騙神明還騙自己

宜蘭公民反賄選聯盟發起「向天發誓愛宜蘭‧行動承諾反賄選」，邀宜蘭縣議員宜蘭市選區17名候選人到宜蘭市東嶽廟發誓絕不賄選，今天跨黨派8人以行動展決心。未到場無黨籍胡健森對此「啼笑皆非」，直言宣誓若有用，台灣政治也不會如此敗壞、貪腐，為避免自己淪為棋子或被人當槍使，因此拒絕邀約。

宜蘭縣議員一級戰區宜蘭市參選爆炸，17位老將新秀爭搶7席次。民間團體發起「向天發誓愛宜蘭‧行動承諾反賄選」活動，日前經親邀後，今到場有2名現任議員國民黨林岳賢、無黨籍黃定和，以及時代力量林正芳、民進黨黃惠慈與吳福田、民眾黨尤文瀚、無黨籍孫博萮與魯秀傑等8人。

8位跨黨派議員候選人親自向東嶽大帝、宜蘭市民發誓後，焚燒表願文，承諾本人、親人、競選幹部與樁腳絕不賄選、買票，違者願受神明、司法的嚴懲與制裁，且終身不再參選。

胡健森説，日前接獲自稱陳歐珀辦公室來電邀請，直覺是毫無意義且沒半點反賄效果的事，為避免淪為棋子或被當槍使，因此婉拒。若參與發誓者有其他信仰，此舉豈不是笑話？這年頭都有人「敢公然騙神明」，宣誓是騙神明還是騙自己，真有意義嗎？哪些人是買票慣犯，人民心裡有數。

宜蘭公民反賄選聯盟發起人黃章桐表示，每個人都會說自己不買票，然而說謊與否其實無從規範，但總不能因噎廢食，透過關心乾淨選舉的人民發起宣誓反賄行動，不只讓神明，也使選民看到候選人的決心，期盼能端正選舉歪風。對於今日到場8人予以信任，他強調未出席者不代表就會買票。