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花蓮市、與那國町締盟40週年 視訊揭幕裝置藝術

中央社／ 花蓮縣28日電
花蓮市中琉公園。聯合報系資料照／記者王燕華 攝影 王燕華
花蓮市中琉公園。聯合報系資料照／記者王燕華 攝影 王燕華

花蓮市與日本與那國町締盟姐妹市40週年，兩地今天下午透過視訊同步舉辦紀念儀式，花蓮市公所揭幕呈現兩市交流、圓滿含義的「約定」裝置藝術，象徵堅定不移的情誼。

慶祝儀式在中琉公園舉行，日本方在嶋仲公民館透過視訊參與。花蓮市長魏嘉賢與代表會主席蘇美珠、與那國町長糸數健一和議長崎元俊男同步透過視訊，將與那國町釀製的40週年紀念酒倒入特製酒甕裡，盼雙方友誼長存。

花蓮市公所為締盟四十週年紀念製作意象裝置「約定」也在儀式中揭幕。魏嘉賢致詞指出，今年10月初他帶領公所團隊突破出境困難，再訪與那國町，在當地與町長等人種下友誼之樹，也期盼未來能繼續在文化、教育及體育方面有更密切的交流。

糸數健一透過視訊表示，2市過去在建材進口、交換寄宿家庭、派遣中文老師及國中小學生境外旅行等有密切交流，過去遭逢地震、水災及疫情衝擊，都收到彼此第一時間的問候及支援，充分展現姐妹之間的關懷，期待與花蓮市繼續建立更多交流。

外交部東部辦事處長胡琪斌到場參與慶祝儀式，日本端則有台北駐日經濟文化代表處那霸分處總領事王瑞豐到場，2人都肯定花蓮市公所、與那國町2市積極推動友好城市的努力，是台日友好重要推手。

藝術家黃裕榮解釋「約定」作品含義，他說，從相逢、相遇到交流構成圓滿的造型，花蓮和與那國町距離111公里，而戒指造型中間代表海洋的藍色鑽石周長是111公分，象徵把兩地距離縮短10萬分之1，歡迎民眾合影打卡。

花蓮 日本 魏嘉賢

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