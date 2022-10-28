花蓮年編8000萬宗教預算高居第一 議員譏應稱宗教大縣

無黨籍花蓮縣議員楊華美今天在議會定期會總質詢時，提出花蓮全年編列高達8000萬元宗教預算，高居全國第一，「花蓮應該不能算觀光大縣，要稱為宗教大縣」，要求適可而止，不要無限上綱。縣府代理祕書長饒忠會後表示，尊重各界意見，但宗教信仰可撫慰人心，屬心靈層面，不是預算多寡能夠衡量。

楊華美今天提出數據，指花蓮縣政府在宗教相關的預算，從108年4850萬3000元，到前年6000萬，去年7035萬餘元，今年已達8437萬餘元，就算扣除後來撤案的路祭1800萬元，也仍有6000多萬元。

相較之下，相鄰的台東縣今年宗教預算493萬元、宜蘭縣2866萬元，連資源豐富六都之一的台北市也只有3462萬餘元。

「我想，花蓮縣應該不能算是觀光大縣，要稱為宗教大縣」楊華美批評，花蓮每年大筆經費花費在五教合一、遶境祈福、補助宗教團體等，質疑有需要為了宗教業務花錢花到全國第一？這並非民眾樂見。

她舉例，今年最經典的就是路祭，縣府要花1800萬元讓交通事故的亡魂得以安息，但是每年花這麼多錢，還是會有0918地震災害、圓規颱風這些不可抗力的天災發生，絕對不是靠宗教支出就可以預防，建議縣府編列宗教預算適可而止就好，不要無限上綱。

縣府原編列1800萬元預算，今年要在台８線、台11線和台9線縣境路段辦路祭，有起法壇、巡路關與壓煞儀式，去年底在議會審議時引起熱烈討論，雖然後來經議會投票通過，但縣府為表達尊重，已經撤案。

饒忠表示，宗教預算多數用在五教合一、遶境祈福、宮廟祈福等宗教相關行程，用意是祈求縣運、縣民順遂，也讓民眾依信仰尋求心靈慰藉，縣府願意尊重不同意見，但宗教信仰為心靈層面，並非用預算多寡就能衡量。