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躲颱風離島遊客提前返台東 專家籲農友加強措施

中央社／ 台東縣28日電

受到颱風奈格外圍環流影響，29、30日台東往返綠島蘭嶼客輪停航，今天離島遊客提前返回台東；台東農業改良場則呼籲農友加強防颱措施。

根據中央氣象局觀測，颱風奈格今天下午2時的中心位置在北緯12.3度，東經126.5度，以每小時23公里速度，向西北西進行，中心氣壓990百帕，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，七級風暴風半徑120公里。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，奈格有增強為中颱的趨勢，模擬路徑大多通過呂宋島後再逐漸轉北，轉向位置則有很大的不確定性。

台東外海風浪今天明顯增強，船公司已公告台東往返綠島以及蘭嶼的船班29、30日全部取消。船公司從昨天下午到今天上午加開船班讓離島遊客提前返回台東。

農委會台東區農業改良場今天發布新聞稿，呼籲農友加強防颱措施。

台東農改場表示，氣象局預測目前颱風路徑會朝菲律賓呂宋島前進，接著轉東北進入巴士海峽，11月1、2日是最接近台灣的時間點。台東農改場籲農友做好防範措施，避免農作物嚴重損失。

台東農改場表示，水稻已進入充實期至成熟期，如已成熟把握時機收穫。颱風前檢修排水溝渠道設施，清除田間排水溝雜草，保持排水系統暢通，避免大雨過後積水。颱風過後應排除積水，維持正常水分管理，倒伏水稻田區應儘速排除田間積水，並將倒伏或傾斜植株扶正，綑成束豎立，避免泡水以減少穗上發芽損害。

果樹如番荔枝（釋迦）、臍橙、枇杷、香蕉等，颱風來臨前各果園應注意排水溝保持通暢，颱風後如果園浸（淹）水，應立即排水；幼年株果樹或較柔軟植株應立支架，減少倒伏。

特用作物方面如樹豆、洛神葵最忌淹水使根部易感染萎凋病，颱風後應注意田間排水工作。農友在田間管理或病蟲害防治用藥技術上如有疑問，可逕洽台東場各研究室，電話：089-325110轉1610（稻作）、2912（果樹）、1633（蔬菜）、1634（特作）、1650（雜糧）、1730（植保）。

台東 颱風 蘭嶼 綠島 氣象局

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