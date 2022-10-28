魚越來越少！標識追蹤 基隆望海巷放流萬尾條石鯛及嘉鱲

基隆區漁會有由於海洋生態的破壞，與環境的變遷快速，魚的種類和總量越來越少，今天與台電協和發電廠、海洋大學、基隆市政府等合作進行放流，共放流1萬尾，條石鯛及嘉鱲各5千尾。

基隆區漁會理事長簡建輝表示，由於海洋生態的破壞，與環境的變遷快速，魚的種類和總量越來越少，感謝台電大力支持，與基隆區漁會合作進行放流活動，海大會追蹤，共同為漁業的發展而努力。

魚苗放流地點在海科館濱海休閒園區停車場，也就是望海巷放水燈地點。台電與基隆區漁會為復育海洋環境，規畫基隆沿海復育計畫，舉辦魚苗放流，考慮生態的原則，透過調查及評估，避免因物種不合適而威脅到原生物種族群的生存，或窄化野生族群的遺傳多樣性。

此次計畫與國立台灣海洋大學廖正信教授團隊合作，於放流前針對放流魚苗的生理及基因進行檢測，確保魚苗健康無慮，再配合標籤標識、基因標識放流後水下紀錄觀察，以利放流後續的持續追蹤研究，同時與海洋大學附屬中學師生合作，讓年輕學子實際參與魚苗標識過程，了解復育海洋環境的重要性。