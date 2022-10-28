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萬聖節前夕宜縣府鬧鬼趣 「魔法小紅帽」林姿妙現身搞怪

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「魔法小紅帽」林姿妙今天現身送糖慶萬聖。記者林佳彣／攝影
「魔法小紅帽」林姿妙今天現身送糖慶萬聖。記者林佳彣／攝影

萬聖節前夕，宜蘭縣政府舉辦首屆多元文化推廣「萬聖節Trick and Treat」活動，各式妖魔鬼怪今天出現在縣府縣民大廳，縣長林姿妙裝扮成「魔法小紅帽」現身抓鬼送糖，和大小朋友同樂搞怪，現場「萬聖市集」還有新住民手作墨西哥捲餅等異國料理。

宜蘭是多元族群融合的友善城市，新住民朋友約9千人，縣府時常透過活動推廣多元文化，今年邀請新住民朋友共襄盛舉，一同歡慶西方傳統節日萬聖節，並於今天在縣府登場，大南瓜、骷髏人、蜘蛛等裝置藝術讓縣民大廳充滿濃濃氛圍。

其中，凱旋國小附設幼兒園萌娃精心裝扮成骷髏人、白雪公主、蜘蛛人，還有鬼滅之刃的竈門炭治郎等，大秀舞蹈的可愛模樣，萌翻全場，接著也到各辦公室「敲門來搗蛋」，分享糖果和歡樂給縣府員工和洽公民眾。

現場搭配萬聖風格的布置，讓民眾感受不同的過節氣氛，豐富活動如來自日本的大瀧淳司帶來Live DJ秀、美式民謠與西部搖擺樂等多元文化表演；萬聖市集的墨西哥捲餅、美國甜點飲料、中東口袋麵包等異國料美食，全是新住民一手料理；手作DIY捏出獨特風格的陶瓷南瓜小花器。

「魔法小紅帽」縣長林姿妙表示，傳說萬聖節這天把自己裝扮得像鬼怪模樣，鬼怪就不會來騷擾大家，如今時代進步、生活品質提升，縣府舉辦萬聖節活動，讓縣民來歡慶，更多認識族群融合的多元文化。民政處說，縣府將持續結合不同族群的優點與特色，讓新住民朋友發揮所長。

萬聖節前夕，宜蘭縣政府舉辦首屆多元文化推廣「萬聖節Trick and Treat」活動。記者林佳彣／攝影
萬聖節前夕，宜蘭縣政府舉辦首屆多元文化推廣「萬聖節Trick and Treat」活動。記者林佳彣／攝影
萬聖市集的墨西哥捲餅、美國甜點飲料、中東口袋麵包等異國料美食，全是新住民一手料理。記者林佳彣／攝影
萬聖市集的墨西哥捲餅、美國甜點飲料、中東口袋麵包等異國料美食，全是新住民一手料理。記者林佳彣／攝影
縣民大廳不少萬聖節裝置藝術，大小朋友拍得很開心。記者林佳彣／攝影
縣民大廳不少萬聖節裝置藝術，大小朋友拍得很開心。記者林佳彣／攝影
民眾手作DIY捏出獨特風格的陶瓷南瓜小花器。記者林佳彣／攝影
民眾手作DIY捏出獨特風格的陶瓷南瓜小花器。記者林佳彣／攝影
凱旋國小附設幼兒園萌娃精心裝扮成白雪公主、鬼滅之刃的竈門炭治郎等，大秀舞蹈萌翻全場。記者林佳彣／攝影
凱旋國小附設幼兒園萌娃精心裝扮成白雪公主、鬼滅之刃的竈門炭治郎等，大秀舞蹈萌翻全場。記者林佳彣／攝影
萬聖市集的墨西哥捲餅、美國甜點飲料、中東口袋麵包等異國料美食，全是新住民一手料理。記者林佳彣／攝影
萬聖市集的墨西哥捲餅、美國甜點飲料、中東口袋麵包等異國料美食，全是新住民一手料理。記者林佳彣／攝影
「魔法小紅帽」林姿妙（左）送糖給小朋友歡慶萬聖節。記者林佳彣／攝影
「魔法小紅帽」林姿妙（左）送糖給小朋友歡慶萬聖節。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（右）裝扮成「魔法小紅帽」現身送糖給小朋友。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（右）裝扮成「魔法小紅帽」現身送糖給小朋友。記者林佳彣／攝影

萬聖節 林姿妙

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