萬聖節前夕宜縣府鬧鬼趣 「魔法小紅帽」林姿妙現身搞怪

萬聖節前夕，宜蘭縣政府舉辦首屆多元文化推廣「萬聖節Trick and Treat」活動，各式妖魔鬼怪今天出現在縣府縣民大廳，縣長林姿妙裝扮成「魔法小紅帽」現身抓鬼送糖，和大小朋友同樂搞怪，現場「萬聖市集」還有新住民手作墨西哥捲餅等異國料理。

宜蘭是多元族群融合的友善城市，新住民朋友約9千人，縣府時常透過活動推廣多元文化，今年邀請新住民朋友共襄盛舉，一同歡慶西方傳統節日萬聖節，並於今天在縣府登場，大南瓜、骷髏人、蜘蛛等裝置藝術讓縣民大廳充滿濃濃氛圍。

其中，凱旋國小附設幼兒園萌娃精心裝扮成骷髏人、白雪公主、蜘蛛人，還有鬼滅之刃的竈門炭治郎等，大秀舞蹈的可愛模樣，萌翻全場，接著也到各辦公室「敲門來搗蛋」，分享糖果和歡樂給縣府員工和洽公民眾。

現場搭配萬聖風格的布置，讓民眾感受不同的過節氣氛，豐富活動如來自日本的大瀧淳司帶來Live DJ秀、美式民謠與西部搖擺樂等多元文化表演；萬聖市集的墨西哥捲餅、美國甜點飲料、中東口袋麵包等異國料美食，全是新住民一手料理；手作DIY捏出獨特風格的陶瓷南瓜小花器。