民進黨市長候選人洪宗楷提台東元宵城「東寒單」品牌

民進黨台東市長候選人洪宗楷今選在天后宮，提出台東元宵城「東寒單」品牌政見，他說未來將由市公所出面召集地方的文化或宗教團體組成工作小組，共同規畫與分工進行，並藉由教育訓練讓工作人員能有效維護現場秩序，改變過往的負面印象。

洪宗楷說，過去和北天燈、南蜂炮齊名的台東市東寒單元宵活動，近年受政策及疫情影響，逐漸沒落起來，市民參與度愈來愈少是許多宮廟團體的心聲，元宵節神明遶境及炮炸肉身寒單爺是台東人的共同記憶，也是極具特色的在地文化資產，應重視其文化保留及傳承。

他提出可將民俗技藝以多元學習方式融入社區、社團活動，以成果展的方式呈現在元宵活動中，不僅可以讓市民更了解在地特色文化，也能藉此喚起台東人對城市的歸屬感與光榮感。並將以在地傳統民俗文化為基底規畫系列活動，同時加入現代創意表演等多元設計，展現創新視覺效果。