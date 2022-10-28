讓壞掉的鞋重新獲得生命走得更遠 台東手工修鞋師：我的工作很環保！

「這鞋底重新縫好就可穿很久！」64歲的鄭明正在台東市開封市場守著父親的鞋店，除招呼送鞋來修的客人，多數時間他專心修鞋、縫補鞋，擁有巧手修鞋技術的他，曾到外縣市當郵差、在工廠工作30年，直到十多年前父親身體不好，才返鄉跟父親學修鞋，成為專業修鞋師，並認為這是一份踏實的環保工作。

「我從小幫父親擦皮鞋！」鄭明正回憶過往表示，父親是專業手工製鞋師傅，在台東蠻有名氣，從小看父親幫人量腳、製作手工鞋皮鞋，鞋子修補、縫合則是母親的工作，他放學回家就幫忙擦皮鞋，或看母親修鞋、父親製鞋。

他說，製鞋、修鞋都很辛苦，為了趕工每天熬夜，中學畢業後他不想修鞋、北上工作，之後在台北考上郵務士，每天送信、四處奔波，才發現「什麼工作都很辛苦」，賺的薪水都在付房租，工作十多年後辭職，到花蓮大理石工廠工作近20年，直到十多年前父親身體不好，為照顧父親就醫，才決定回台東跟父親學修鞋。

「學修鞋要磨耐心！」鄭明正坦言，修鞋工作並不簡單，除了基本功，許多鞋子都其特殊工法，必須耐著性子學，累積修鞋經驗， 有時候被父親斥責「做錯了」，他也會鬧脾氣「翻臉」離開，但想想的確做錯了，隔天回家道歉、繼續學，就這麼跟父親學了12年，才真正接下父親這家店。

鄭明正說，日前有個阿嬤幫女兒拿鞋來修補，表示鞋底脫膠、女兒想丟掉，她直覺一雙千餘元鞋子，平常沒什麼穿就丟掉太可惜，請他幫忙修補，他當晚將鞋底清理、重新手工縫合，阿嬤拿回去沒幾天還回來感謝，說女兒很開心「好像穿1雙高級手工鞋！」