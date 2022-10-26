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台東卑南溪枯水期 「稻草蓆覆蓋工法」接力防治揚塵

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
東北季風增強，加上進入枯水期，台東縣環保局結合水利及農業相關單位，用稻草蓆，覆蓋卑南溪床裸露地，期望防制揚塵發生。圖／台東縣環保局提供
東北季風增強，加上進入枯水期，台東縣環保局結合水利及農業相關單位，用稻草蓆，覆蓋卑南溪床裸露地，期望防制揚塵發生。圖／台東縣環保局提供

東北季風增強，加上進入枯水期，台東縣環保局結合水利及農業相關單位，利用收割回收稻草蓆，來覆蓋卑南溪床裸露地，期望防制揚塵發生。環保局表示，先從上游施作，再一路覆蓋到下游。

環保局指出，由於進入枯水期，使得卑南溪水位減少，部分河段無水可導入實施水覆蓋工法，東北季風吹襲下，溪床裸露地易有揚塵發生，影響溪床附近居民生活，無水空窗期採用稻草蓆取代。

包括水利署第八河川局、台東區農業改良場、農業機械耕作服務協會等單位，昨前往卑南溪上游的海端四號堤防辦理「稻草蓆覆蓋施作」，運用在地收割回收稻草蓆，跨域協力覆蓋溪床裸露地。

現場環保局及河川局人員介紹稻草蓆相關防制揚塵的功效外，同時改良場技術人員也說明稻草蓆具備保濕、保溫效果，自然分解腐化，可當作土壤養分，對溪床只有好處，不會製造環境汙染。

環保局表示，由於回收稻草量有限，因此覆蓋先從上游實施，再依實際回收稻草量，一路覆蓋到下游，也呼籲農民多加運用在地稻草蓆，進而減少稻田露天燃燒情形，一同維護台東空氣品質。

東北季風增強，加上進入枯水期，台東縣環保局結合水利及農業相關單位，用稻草蓆，來覆蓋卑南溪床裸露地，期望防制揚塵發生。圖／台東縣環保局提供
東北季風增強，加上進入枯水期，台東縣環保局結合水利及農業相關單位，用稻草蓆，來覆蓋卑南溪床裸露地，期望防制揚塵發生。圖／台東縣環保局提供

台東 東北季風 農民

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