聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆醫院4護理師獲衛福部表揚 沈函儀得閃亮新人獎
衛生福利部今天表揚傑出表現與卓越貢獻護理人員，衛福部基隆醫院有4名護理師脫穎而出，林讌伃、陳詩苓和彭群惠獲「優良獎」，沈函儀獲「閃亮新人獎」。
衛福部基隆醫院院長林慶豐參加頒獎典禮，向4名獲獎者道賀，勉勵所有同仁攜手努力，一齊發揮所長，提供病人更加優良的照護服務與醫療品質，讓民眾可以安心就醫。
林讌伃期許自己「視病猶親，莫忘初心」，投入臨床與急重症護理工作超過15年，期間並擔任臨床教師，同仁及學員都肯定她的工作與教學態度相當積極，認真且負責。
陳詩苓持續監測並即時提供COVID-19疫情資訊，參與傳染病防治醫療網防疫業務，辦理傳染病防疫演練、宣導手部衛生及相關教育訓練，提升院內同仁應變能力受肯定。
彭群惠秉持「有溫度的愛與關懷」精神，提供社區民眾專業評估，依其日常生活照護需求，給予適切的長照資源轉介，藉以提升病人及家屬的生活照顧品質。
沈函儀擔任加護病房護理師2年多，適逢COVID-19疫情，主動報名支援寶瓶星號檢疫任務，擔任英語護理翻譯人員，順利完成採檢任務，並支援院內專責病房照護確診病人。她說，每項抗疫工作都是寶貴的經驗，未來會持續貢獻己力，勇敢抗疫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言