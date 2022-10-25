基隆醫院4護理師獲衛福部表揚 沈函儀得閃亮新人獎

衛生福利部今天表揚傑出表現與卓越貢獻護理人員，衛福部基隆醫院有4名護理師脫穎而出，林讌伃、陳詩苓和彭群惠獲「優良獎」，沈函儀獲「閃亮新人獎」。

衛福部基隆醫院院長林慶豐參加頒獎典禮，向4名獲獎者道賀，勉勵所有同仁攜手努力，一齊發揮所長，提供病人更加優良的照護服務與醫療品質，讓民眾可以安心就醫。

林讌伃期許自己「視病猶親，莫忘初心」，投入臨床與急重症護理工作超過15年，期間並擔任臨床教師，同仁及學員都肯定她的工作與教學態度相當積極，認真且負責。

陳詩苓持續監測並即時提供COVID-19疫情資訊，參與傳染病防治醫療網防疫業務，辦理傳染病防疫演練、宣導手部衛生及相關教育訓練，提升院內同仁應變能力受肯定。

彭群惠秉持「有溫度的愛與關懷」精神，提供社區民眾專業評估，依其日常生活照護需求，給予適切的長照資源轉介，藉以提升病人及家屬的生活照顧品質。

沈函儀擔任加護病房護理師2年多，適逢COVID-19疫情，主動報名支援寶瓶星號檢疫任務，擔任英語護理翻譯人員，順利完成採檢任務，並支援院內專責病房照護確診病人。她說，每項抗疫工作都是寶貴的經驗，未來會持續貢獻己力，勇敢抗疫。