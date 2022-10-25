11所學校廚房啟用 林右昌：卸任前送給基隆學子大禮

基隆市長林右昌今天為提供11間學校午餐的成功國小中央廚房揭牌，他說，全新校廚啟用後，可以大幅提升學生的用餐環境與品質，這是他在卸任前送給基隆學子的大禮。這8年來基隆校園環境改變有目共睹，很多地方與雙北相比毫不遜色。

林右昌說，在立委蔡適應的協助下，中央補助1億7千萬元經費，執行11間學校廚房改造計畫。市府團隊再次發揮「1毛錢當1塊錢用」的精神，與校方耗費1年，從設計到完工，共同規畫廚房每一個作業，並由營養師為品質把關，設計食育教育相關課程及活動。

林右昌表示，11所全新校廚的啟用，可以大幅提升學生的用餐環境與品質，市府也藉著這個機會進行校園環境改善，加上已經完成的特色遊戲場及視聽教室、不輸外面餐廳的校廚等，基隆市的校園很多地方已不輸雙北，甚至部分領域已經超越。

林右昌細數各校廚房特色，百福國中讓師生參與牆面裝飾，打造溫馨浪漫的學校餐廳。成功國小將昏暗通廊美化，翻轉成為「豐食坊」食育空間。深美國小優化學校餐廳，可多元運用做為課程或展演空間。

八斗國小打造空中庭園式的農場和窯烤區；碇內國中以日式清水模外觀打造學校廚房；七堵國小以香料植物顏色及圖騰製作特色花磚，打造學生參觀走廊。德和國小打造輕奢感與時尚感兼具的示範廚房；東信國小設立木質調特色頂棚來種植攀藤植物；碇內國小則以蝴蝶意象花磚設立食農廊道。