影／救援小抹香鯨Day 4已進食 救援團隊發起命名活動
基隆市政府產業發展處今天表示，因擱淺被送到基隆八斗子救援池的小抹香鯨，昨日進食2公斤鎖管、4公升的水，排便沒有結塊、漂浮等異樣，是個不錯的消息。
中華鯨豚協會22日前往笨港沙灘救援擱淺的小抹香鯨，其中體長120公分的幼鯨已死亡，體長250公分的母鯨有外傷，當晚被送到基隆八斗子救援池。
救援團隊昨天進行熱像儀、臟器超音波等檢測，熱像儀中僅有一些癒合中或是剛癒合傷口處發熱狀態，屬正常現象。超音波檢查中沒有氣胸，沒有嚴重肺臟感染。皮下脂肪厚度約2公分，在正常範圍內。
小抹香鯨氣孔噴片的細胞學檢查結果多為上皮細胞、少量白血球與細菌，沒發現嚴重感染。血液學檢查發現個體有緊迫、肌肉損傷、脫水等問題，但隨著動物進入復健過程，異常數值預期會逐漸回復。
肌肉損傷部分，由於臨床表現上，這隻母鯨不像有嚴重肌肉損傷，但在比對乳腺列的狀態與寶寶的體型，團隊認為死亡的幼鯨可能不到3個月大，也就是母鯨還處在剛生產完的快速哺乳期，推測肌肉損傷的數值可能與生產有些關聯。
救援團隊昨天下午與夜間嘗試餵食，發現母鯨不會主動追食，但如果將整隻的鎖管塞入口中，媽媽很願意吞入，少有抵抗的情況。今天餵食量加大，並再次抽胃液確認胃酸的pH值是否正常。為了確認聽力狀態，也將進行聽力檢測，確認是否符合野放標準。
救援進入第四天，救援團隊也將發起命名活動，歡迎民眾參與命名票選，並給母鯨最大的祝福，相關資訊公布在中華鯨豚協會粉絲頁。
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