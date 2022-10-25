宜蘭藍營批江聰淵救災無能 江反批縣府抽水機未開

選舉倒數一個多月，宜蘭縣日前大雨成災，救災成藍綠攻防議題。國民黨KMT幸福蘭城青年今批民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵執政無能，對宜蘭市淹水災情毫無作為，卻藉機政治操作詆毀對手，把災區當秀場。

江回應，宜蘭市與員山鄉淹水是嚴重的人為疏失，就是縣府的抽水機房沒有做導致。縣府表示，對於外界一再將淹水歸咎於機房完成與否，嚴正駁斥任何混淆視聽的說法，強調機房是否建設完成，與淹水沒有關係。

國民黨KMT幸福蘭城青年今天開記者會，國民黨蘇澳鎮長候選人簡銘翔、議員候選人吳珮菱、冬山鄉民代表候選人游浩詮劍指民進黨江聰淵，批他執政的宜蘭市公所毫無作為，懶惰無能還當起白賊七，做秀攬功搶第一，騙取選民支持。

他們表示，員山鄉七賢村、宜蘭市建業里10月16日傳出淹水災情，縣府第一時間救援8名受困在宜蘭市民宿的台南遊客，反倒江聰淵非但未積極處理災情，還企圖營造救災假象。

宜蘭市清華二路地區10月16日清晨5點多即通報淹水災情，宜蘭市公所救災慢吞吞，事隔5小時後才成立宜蘭市災害應變中心？公所備有5台防災大型移動式抽水機，為何未提前到易淹水區預置，也沒出動救災？

他們質疑，江聰淵身為宜蘭市大家長，災害來時沒預先準備，災變中心成立慢半拍、防災SOP不落實、見到積水不出動閒置的抽水機，還花費大筆公帑，為拍攝救車照片不惜以身犯險，去救相對不緊急的泡水車，把災區當秀場。

江聰淵回應，宜蘭市建業與南橋、員山鄉七賢會淹水，是因縣府的抽水機房沒做導致，屬嚴重的人為疏失。他要請檢方嚴加查辦人為疏失是誰的過錯，其次是行政怠惰造成人民財產損失請監察院嚴辦，也要協助受災民眾申請國賠。

宜蘭市公所說，災害應變中心成立必須有災害事實或預估災害發生情況，公所10月15日即請相關單位隨時注意雨勢狀況，然而依氣象局資料顯示，隔天的時雨量未達開設標準，「也未造成宜蘭市區積淹水災情、沒有災害事實，如何成立？」16日上午是因消防局救援8位遊客並請求協助安置，公所為此才依消防局指示並開設災變中心收容。

公所表示，淹水區在河川行水區域內，河川局為主管。山上洪水沖刷釀區域淹水，受災為員山鄉七賢，抽水布置應在蘭陽溪河堤由內抽往蘭陽溪，布置地點非宜蘭市轄內，抽水機預置應由員山鄉公所、水利署第一河川局、縣府等權責單位，而非宜蘭市公所。

縣府表示：依照氣象局雨量顯示，10月15日員山鄉七賢村的雨量，較10月7日同一區域的雨量小很多，兩次大豪雨特報，卻是雨量較小的10月15日發生淹水狀況，顯見機房建設完成與否，與淹水沒有關係。

縣府指出，縣府對於機房工程的期程，配合各界提昇功能需求，3次修改設計書圖才導致後延，如未修改設計，依原訂工期可於7月完工。

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵。記者林佳彣／攝影

國民黨KMT幸福蘭城青年今天批民進黨人江聰淵把災區當秀場。記者林佳彣／攝影