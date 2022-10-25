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花蓮新秀開設公共托嬰中心 引進智慧床墊監測嬰孩呼吸

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府設立縣內首間公設民營托嬰中心，經營團隊近日將舉辦說明會，邀請家長至現場參觀、了解中心提供的托育服務。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府設立縣內首間公設民營托嬰中心，經營團隊近日將舉辦說明會，邀請家長至現場參觀、了解中心提供的托育服務。記者王思慧／攝影

因應雙薪家庭增加，花蓮縣政府為鼓勵夫妻生育，於花蓮青年住宅區設立縣內第1間公共托嬰中心，提供日間托育服務，預計收托32名2個月以上至未滿2歲嬰幼兒。經營團隊使用智慧床墊，透過AI數據紀錄孩子的睡眠品質，家長能透過APP隨時了解小孩呼吸心跳、體溫及其他成長數據。

縣府今天在新城鄉青年安心住宅D棟1樓，舉辦新秀地區公共托嬰中心開幕活動，縣長徐榛蔚、社會處長陳加富、新城鄉長何禮臺等人到場，現場有新手爸媽帶孩子參觀環境設施。

陳加富表示，新秀公共托嬰中心是縣內首間公設民營托嬰中心，於周一至周五上午7時30分至下午5時30分提供日間托育服務，收費為1萬1300元，可搭配托育公共化補助，每月補助5500元至7500元，中、低收入戶再各增加2000元，減輕家長負擔。

托嬰中心引進智慧床墊監測孩子呼吸心跳，葉姓廠商說，只要15至20秒偵測不到呼吸，系統就會立即發出警報，讓照護員趕快檢視寶寶是否有狀況。

托嬰中心的黃老師說，老師1天量3次體溫，耳溫槍測量後透過藍芽即時上傳，家長可查看APP的電子聯絡簿得知數據，了解孩子的身體狀況。

經營團隊近日將舉辦說明會，邀請家長至現場參觀、了解中心提供的托育服務，若報名人數超過預計托育數量，則會以抽籤方式決定。

陳加富指出，花蓮目前有8家托嬰機構，其中4家為私立托嬰中心、3家公托家園，分別為鳳林鎮、花蓮市及玉里鎮，新秀公共托嬰中心是首間公設民營托嬰中心，床位數會增加到236床。接下來將於壽豐鄉公所旁設置第2處公設民營托嬰中心，並新增親子館。

花蓮縣政府設立縣內首間公設民營托嬰中心，可搭配托育公共化補助。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府設立縣內首間公設民營托嬰中心，可搭配托育公共化補助。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府設立縣內第1間公共托嬰中心，經營團隊使用智慧床墊，紀錄孩子的睡眠品質，家長能透過APP隨時了解小孩呼吸心跳。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府設立縣內第1間公共托嬰中心，經營團隊使用智慧床墊，紀錄孩子的睡眠品質，家長能透過APP隨時了解小孩呼吸心跳。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府設立縣內第1間公共托嬰中心，提供日間托育服務，預計收托32名2個月以上至未滿2歲嬰幼兒。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府設立縣內第1間公共托嬰中心，提供日間托育服務，預計收托32名2個月以上至未滿2歲嬰幼兒。記者王思慧／攝影

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