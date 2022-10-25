花蓮好「旗袋」！資源再利用 縣府將宣傳旗幟改造成環保袋
花蓮每次觀光活動辦完都會留下宣傳旗幟，大多丟棄成為廢棄物，縣府觀光處決定培力弱勢，將旗幟做成環保袋「旗」袋，首次在太平洋溫泉季向外推廣。民眾只要在溫泉區鄉鎮住宿，或參加指定活動並出示住宿證明，即有機會獲得限量400個旗袋。
觀光處長張志翔表示，這次與安通溫泉觀光協會及「98裡作」合作「打包花蓮」計畫，二次利用溫泉季、燈會等大型活動宣傳旗幟，製成各式實用的環保旗袋，除解決廢棄廣告物，也持續宣傳各項活動，讓花蓮的能落實永續的觀光行動，達到活動減廢目標。
張志翔說，「打包花蓮」計畫不僅專注環保議題，透過工作坊培力婦女及弱勢家庭，設計製作環保旗袋，以「Made in Hualien」供應鏈支援，也培養一技之長。
太平洋溫泉季活動期間於溫泉區所在鄉鎮住宿，或是參加「星空郊饗宴」星空導覽音樂會及出示花蓮住宿證明，就有機會獲得環保旗袋。
觀光處表示，想要獲得花蓮限定限量旗袋，第一個方式是10月15日至11月30日太平洋溫泉季期間，於溫泉鄉鎮包含瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、萬榮鄉的合法旅宿住宿，在「特斯拉等你抽」活動網站登錄住宿憑證，除了可抽特斯拉，加碼抽限量200個環保旗袋。
第二個方式則是參加11月5日在東大門夜市的「星空郊饗宴」星空導覽音樂會，只要在現場服務台出示前一天或當天的花蓮民宿旅館的住宿或訂房證明，即贈限量旗袋1個，數量僅200個，活動詳情請見「山海星光 流星花蓮」官網查詢。
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