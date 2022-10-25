花蓮好「旗袋」！資源再利用 縣府將宣傳旗幟改造成環保袋

花蓮每次觀光活動辦完都會留下宣傳旗幟，大多丟棄成為廢棄物，縣府觀光處決定培力弱勢，將旗幟做成環保袋「旗」袋，首次在太平洋溫泉季向外推廣。民眾只要在溫泉區鄉鎮住宿，或參加指定活動並出示住宿證明，即有機會獲得限量400個旗袋。

觀光處長張志翔表示，這次與安通溫泉觀光協會及「98裡作」合作「打包花蓮」計畫，二次利用溫泉季、燈會等大型活動宣傳旗幟，製成各式實用的環保旗袋，除解決廢棄廣告物，也持續宣傳各項活動，讓花蓮的能落實永續的觀光行動，達到活動減廢目標。

張志翔說，「打包花蓮」計畫不僅專注環保議題，透過工作坊培力婦女及弱勢家庭，設計製作環保旗袋，以「Made in Hualien」供應鏈支援，也培養一技之長。

太平洋溫泉季活動期間於溫泉區所在鄉鎮住宿，或是參加「星空郊饗宴」星空導覽音樂會及出示花蓮住宿證明，就有機會獲得環保旗袋。

觀光處表示，想要獲得花蓮限定限量旗袋，第一個方式是10月15日至11月30日太平洋溫泉季期間，於溫泉鄉鎮包含瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、萬榮鄉的合法旅宿住宿，在「特斯拉等你抽」活動網站登錄住宿憑證，除了可抽特斯拉，加碼抽限量200個環保旗袋。