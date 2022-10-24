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918花蓮震後重建 中央承諾支應地方不足經費

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮赤科山產業道路受地震、大雨影響坍方，震後1個多月仍無法搶通。圖／花蓮縣府提供
花蓮赤科山產業道路受地震、大雨影響坍方，震後1個多月仍無法搶通。圖／花蓮縣府提供

918地震造成花蓮災情，立委傅崐萁今天邀集公共工程委員會主委吳澤成等人到災區考察，針對玉里鎮、富里農路、自來水管及水利灌溉設施等，研議相關解決方案，現勘六十石山、赤科山等產業道路坍方位置。吳澤成表示，已指示各部會全力協助重建，支應地方不足經費，早日重建家園。

主委吳澤成表示，今天透過實地會勘深入了解災況，中央全力為地方解決震災重建工程。會中決議，若地方經費不足亦會全力協助，中央、地方共同攜手努力，協助鄉親早日回歸生活正軌。

立委傅崐萁說，六十石山與赤科山是南區觀光的經濟命脈，要求國家通訊傳播委員會盡快恢復赤科山與六十石山通訊及網路，並建議縣府在道路搶修後與中央協調，將上山道路提升為縣道或鄉道，並將明隧道建置等整體規畫納入。

而居民多使用簡易自來水，並非長久之計，受地震影響山上多日無水，傅崐萁希望公共工程委員會在經濟部水利署居中協調，為六十石山與赤科山建置自來水管線。

另針對六十石山與赤科山民宿，受限國有農牧用地及民宿管理辦法等規定，許多業者無法申請合法民宿部分。吳澤成說，因涉及地權、地用、目的事業主管機關等法規限制，將請國財署、觀光局、農委會等相關單位共同研商，為地方提出解決對策。

縣長徐榛蔚說，地震重創南區多戶民宅與基礎建設，重建經費耗資甚鉅，感謝立委傅崐萁、鄭天財關心地方，以及工程會協助地方支應災害復建經費，解決震後農路、自來水管及水利灌溉等基礎設施。

918地震造成花蓮災情，立委傅崐萁（右一）今天邀集公共工程委員會主委吳澤成（右四）等人到災區考察。圖／花蓮縣府提供
918地震造成花蓮災情，立委傅崐萁（右一）今天邀集公共工程委員會主委吳澤成（右四）等人到災區考察。圖／花蓮縣府提供
公共工程委員會主委吳澤成（左二）今天到花蓮災區考察，與花蓮縣長徐榛蔚（左一）等人先後現勘六十石山、赤科山等產業道路坍方位置。圖／花蓮縣府提供
公共工程委員會主委吳澤成（左二）今天到花蓮災區考察，與花蓮縣長徐榛蔚（左一）等人先後現勘六十石山、赤科山等產業道路坍方位置。圖／花蓮縣府提供

傅崐萁 徐榛蔚 花蓮

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