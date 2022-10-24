基隆1.7億改建11學校中央廚房 百福校廚教親子包健康餃
中央補助及基隆市府自籌共1.7億元，將11間學校中央廚房改建，從設計到完工，重新規畫廚房每一個作業區，再聘請專業營養師為營養午餐嚴格把關。並輪流在7校辦理親子DIY料理，百福國中先登場，由校廚教導親子健康餃子料理。
教育處長杜國正表示，這次利用新建的食育教室空間，昨天辦理假日親子DIY料理活動，感謝學校的校廚，平時在校園默默付出照顧學生營養午餐，這次來擔任講師，透過手作料理宣導健康，後續場次由七堵國小、碇內國中、東信國小、八斗國小、成功國小、德和國小接續辦理。
百福國中由中央補助1500萬元，重新設計打造的庭園式溫馨風格餐廳。教育處副處長陳淑貞表示，透過營養師介紹餃子常用內餡食材、選用海鮮餡料優於肥絞肉，包餃子混和多汁的蔬菜也能創造爆漿口感，校廚傳授包餃子的手法和下餃子需要注意的秘訣，讓親子收獲很多。
市長林右昌表示，中央補助及市府自籌共1.7億元，將11間學校中央廚房改建，從設計到完工，共同為廚房每一個作業區規畫到最佳。再聘請專業營養師為每位學校生午餐品質做到嚴格的把關，感謝立委蔡適應幫忙基隆爭取補助款，順利完成改建。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言