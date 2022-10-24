基隆1.7億改建11學校中央廚房 百福校廚教親子包健康餃

中央補助及基隆市府自籌共1.7億元，將11間學校中央廚房改建，從設計到完工，重新規畫廚房每一個作業區，再聘請專業營養師為營養午餐嚴格把關。並輪流在7校辦理親子DIY料理，百福國中先登場，由校廚教導親子健康餃子料理。

教育處長杜國正表示，這次利用新建的食育教室空間，昨天辦理假日親子DIY料理活動，感謝學校的校廚，平時在校園默默付出照顧學生營養午餐，這次來擔任講師，透過手作料理宣導健康，後續場次由七堵國小、碇內國中、東信國小、八斗國小、成功國小、德和國小接續辦理。

百福國中由中央補助1500萬元，重新設計打造的庭園式溫馨風格餐廳。教育處副處長陳淑貞表示，透過營養師介紹餃子常用內餡食材、選用海鮮餡料優於肥絞肉，包餃子混和多汁的蔬菜也能創造爆漿口感，校廚傳授包餃子的手法和下餃子需要注意的秘訣，讓親子收獲很多。