羅東蛻變 吳秋齡報告施政成果、勾勒未來10大願景
宜蘭羅東鎮公所今天舉辦「願景成真」施政成果報告，鎮長吳秋齡表示，經過3年多來團隊努力，蛻變後的羅東鎮更加美麗，小鎮雖地狹人稠，確是有文化、深度、質感的觀光城鎮，未來要進一步推動10項重大新願景。
施政成果報告由代表及里長陪同召開，吳秋齡感謝代表會、里鄰長、鎮民支持與公所同仁協助，團隊以務實態度，一步一腳印推動軟硬體建設，鎮政推動專刊預定10月底前發送到各住戶。
吳秋齡說，就任3年多來羅東已經改變，藉由好服務、好福利、好文化、好生活、好交通、好建設為施政目標，爭取環境改善工程經費挹注，上級機關補助款約3.9億元。
她傾聽基層心聲，促使長有所顧、幼有所托、婦有所安、青有所靠、商有所展、學有所長，營造溫暖美麗家園，在繁榮商業發展中，讓人感受羅東兼具人文之美的觀光城市。
吳秋齡帶領團隊勾勒未來10項重大建設新願景，規劃羅東4區各項建設，最重要是「城鎮新亮點計畫」，範圍包含公所及周圍兩處停車場，辦公廳舍重建、商業區開發、鎮民休憩廣場與中山公園周邊商圈串聯。
第一期辦公廳舍原地重建、停車場地下化，實現「雙子星」城鎮新亮點；第二期商業區開發，擴大新闢購物商場，串聯羅東夜市及民權商家，延伸消費廊道；第三期鎮民休閒大廣場，停車場停下化後成為休憩廣場，同時結合中山公園都市綠廊，提供休憩、聚會及活動多功能空間。
為了把嬰幼兒照顧及教育從零歲銜接到進入小學，鎮公所興建零到2歲「公共托育托嬰中心」，預計113年完成；開辦2歲到3歲「幼幼專班」也即將動工，113年可以收托，幫助年輕爸媽放心生、輕鬆養。
鎮公所會敦促鐵路高架化加速進行，有助都市紋理縫合；持續推動羅東樟子園青創基地，南門生活圈2.0規劃成地下2樓，地上6樓大型商場；爭取興建全縣第一座環保教育示範園區，打造北區羅東溪休閒園區，在東區轉運站爭取興建旅遊服務中心，讓新願景改變新羅東。
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