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台東戒治所添生機 圈養梅花鹿繁衍4隻小鹿

中央社／ 台東縣24日電

位於台東鹿野鄉的台東戒治所在大門旁設立梅花鹿圈養展示區，最近1隻母鹿產下4隻小鹿，為園區增添生機，藉由飼育梅花鹿增添在地特色，也為自然環境保護盡心力。

法務部矯正署台東戒治所前身為台灣台東外役監獄武陵農場，位於鹿寮溪、武陵舊橋旁，風景優美，成為觀光客喜愛造訪的景點。

台東戒治所今天發布訊息表示，為增進鹿野地方特色與注重自然生態維護，於民國99年間與永安社區發展協會合作，在戒治所大門入口旁邊，創立一處梅花鹿圈養展示區，經多年飼養，梅花鹿繁衍下一代，為武陵生態園區增添新成員，也為豐富鹿野地方特色。

梅花鹿圈養展示區原本飼養4隻雌鹿，110年12月中，突然有1隻野生雄鹿造訪鹿園不願離去，台東戒治所收留並悉心照護，與原先飼養的母鹿一同圈養，經配種後，日前母鹿順利產下4隻小鹿。

梅花鹿園區增添小鹿顯得生氣蓬勃，尤其是梅花鹿的照顧、飼養，長期由所內黃姓管理員利用下班時間到處尋覓適合的樹葉、植物，收集砍伐運到鹿園餵養，如今看到小鹿的誕生，感到非常喜悅。

台東戒治所長劉振榮表示，希望藉由梅花鹿復育，增添鹿野在地特色，展現鹿野舊有地名風華，也為自然環境保護盡一份心力。

梅花鹿 台東 武陵農場

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