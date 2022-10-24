花蓮穀稻秋聲下月初登場 楊乃文、韋禮安登台演出

花蓮初秋音樂盛事之一「穀稻秋聲」音樂節，觀眾在富里鄉內山谷草地上聽音樂，廣受好評。今年主辦單位「富里983」邀請歌手施文彬、楊乃文、韋禮安、理想混蛋、謝銘祐&麵包車樂團等9組卡司接力演出，活動將在11月5、6日於富里鄉永豐社區登場。

富里鄉是花蓮米倉，在地青農為提振地方觀光與曝光度，成立「富里983」團隊，自2015年起，在秋收稻穀時，舉辦「穀稻秋聲—富里山谷草地音樂節」，邀請歌手、學校及社區團體表演，並結合市集推廣在地農產品，是每年初秋一大盛事。

今年邁入第8年的「穀稻秋聲」，除了有在地學校及社區團體演出，主辦單位更邀請到楊乃文、施文彬、韋禮安、理想混蛋、怕胖團、謝銘祐&麵包車樂團、嵐馨樂團、溫蒂漫步及山狗大後生等9組知名歌手及樂團開唱。

去年活動首次售票現場爆滿，今年維持售票入場，主辦單位表示，今年票券有4種票種，分別為經濟艙、商務艙、頭等艙及兒童票，均分單日、雙日2種票價，商務艙、頭等艙票種還有毛巾與開瓶器鑰匙圈紀念品，最低單日兒童票150元、最高頭等艙雙日票950元，現可至KKTIX平台訂票。