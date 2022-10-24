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宜蘭10處路口實施科技執法 首處執法兩個月開罰4639件

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣共有10處重要交通路口實施科技執法，請用路人小心行駛。 圖／警方提供
宜蘭縣共有10處重要交通路口實施科技執法，請用路人小心行駛。 圖／警方提供

宜蘭縣警察局針對易肇事及違規地點，建置路口多功能科技執法設備，首處「宜蘭市舊城南路、神農路、中山路口」於8月15日開始執法，統計至10月15日止，共計取締4639件違規，違規樣態的前3名依序「直行車占用轉彎車道」1697件、「左右轉彎不先駛入內外車道」1106件及「跨越雙白線」884件。

警方透過AI偵測及車牌辨識等系統，全天候自動偵測違規車輛資料，由員警審核後舉發，位於宜蘭市的第一處實施科技執法路段，取締違規件數相當多，平均一天就有70幾件違規被開單，可能有些用路人還不清楚當地有科技執法。

宜蘭縣另外9處路口科技執法設備即將於11月1日起啟用，路口包含「宜蘭市泰山路、女中路、嵐峰路口」、「宜蘭市林森路與校舍路口」、「羅東鎮中山路、純精路口」、「羅東鎮大同路、中正北路口」、「礁溪鄉礁溪路5段90巷口」、「台2線梗枋卸貨場出入口」、「台9線北宜石牌縣界公園入口」、「蘇澳鎮海山西路、馬賽路口」及「三星鄉上將路、大洲路口」，取締項目依各路口交通特性不同規劃建置。

縣警局希望透過科技執法讓用路人養成良好的駕駛習慣，遏止交通違規、降低交通事故，警方也將持續利用各項勤務加強取締交通違規，請用路人遵守交通規則，減少交通事故發生。

宜蘭縣共有10處重要交通路口實施科技執法，請用路人小心行駛。 圖／警方提供
宜蘭縣共有10處重要交通路口實施科技執法，請用路人小心行駛。 圖／警方提供
宜蘭縣共有10處重要交通路口實施科技執法，請用路人小心行駛。 圖／警方提供
宜蘭縣共有10處重要交通路口實施科技執法，請用路人小心行駛。 圖／警方提供
宜蘭縣共有10處重要交通路口實施科技執法，請用路人小心行駛。 圖／警方提供
宜蘭縣共有10處重要交通路口實施科技執法，請用路人小心行駛。 圖／警方提供

宜蘭 科技執法

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