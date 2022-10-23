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基隆山林守衛隊員「清山」 清除獸鋏、山豬吊和鳥網

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市山林守衛隊志工今天前往暖東苗圃步道「清山」，清理潛在危害動物的獸鋏、山豬吊和鳥網。圖／基市府提供
基隆市山林守衛隊志工今天前往暖東苗圃步道「清山」，清理潛在危害動物的獸鋏、山豬吊和鳥網。圖／基市府提供

基隆市政府產業發展處今天號召85名山林守衛隊志工，由社團法人中華民國自然生態保育協會、基隆社區大學帶領前往暖東苗圃步道「清山」，清理潛在危害動物的獸鋏、山豬吊和鳥網，並找出危害水土保持的違規樣態，保障在山區活動的人員、動物安全。

產發處表示，為了有效清除危害山林動物的捕獸鋏、山豬吊、鳥網，並發覺危害水土保持的人、事、機具，保護棲地及動物、維護生物多樣性，去年起規畫邀熱愛登山健行市民組成「山林守衛隊」，保護山。去年開辦1場山林守衛隊志工培訓課程，獲得廣大回響，今年更已舉辦6場，至今已核發239張訓練合格證書。

產發處長黃健峰表示，守衛山林最重要的是熱情與專業，山友自備熱情，市府開課培訓專業，讓山友在登山的同時，能協助守衛山林水土及保護野生動物。

長期在暖東苗圃照顧流浪狗的詹姓女子說，當地曾有犬隻因山豬吊截肢受傷，先前多次會同動保所人員搜索暖東苗圃，找出1具獸鋏、6組3豬吊陷阱，還及時救援1隻遭山豬吊纏繞的犬隻，所以她很支持政府投入資源成立山林守衛隊。

動物保護防疫所表示，違法私設捕獸鋏或山豬吊，除了危害野生動物及流浪狗貓，也對人類產生威脅。動物保護法規定違法使用造成動物死亡或肢體嚴重殘缺，可處2年以下徒刑，併科200萬元以下罰金；造成保育類野生動物傷亡，依野生動物保育法更可處5年以下徒刑。

動保所醒民眾，在山區發現獸鋏或山豬吊，可以拾獲遺失物方式送交動保所，並 可獲贈禮品獎勵。發現違規捕獵野生動物行為，可撥打1999、110或動物保護專線(02)2428-0677專線報案，共同維護自然生態生物多樣性。

基隆市山林守衛隊志工今天前往暖東苗圃步道「清山」，清理潛在危害動物的獸鋏、山豬吊和鳥網。圖／基市府提供
基隆市山林守衛隊志工今天前往暖東苗圃步道「清山」，清理潛在危害動物的獸鋏、山豬吊和鳥網。圖／基市府提供
基隆市山林守衛隊志工今天前往暖東苗圃步道「清山」，清理潛在危害動物的獸鋏、山豬吊和鳥網。圖／基市府提供
基隆市山林守衛隊志工今天前往暖東苗圃步道「清山」，清理潛在危害動物的獸鋏、山豬吊和鳥網。圖／基市府提供
基隆市山林守衛隊志工今天前往暖東苗圃步道「清山」，清理潛在危害動物的獸鋏、山豬吊和鳥網。圖／基市府提供
基隆市山林守衛隊志工今天前往暖東苗圃步道「清山」，清理潛在危害動物的獸鋏、山豬吊和鳥網。圖／基市府提供
基隆市山林守衛隊志工今天前往暖東苗圃步道「清山」，清理潛在危害動物的獸鋏、山豬吊和鳥網。圖／基市府提供
基隆市山林守衛隊志工今天前往暖東苗圃步道「清山」，清理潛在危害動物的獸鋏、山豬吊和鳥網。圖／基市府提供

基隆 自然生態 生態保育 保育類野生動物

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