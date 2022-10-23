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曲全立導演現身感謝宜蘭綠色影展 讓大家看見美麗台灣
宜蘭國際綠色影展採取移動式電影院巡迴各鄉鎮市播映1個月後，今晚回到羅東文化工場舉行閉幕片放映「美力台灣3D」，這是台灣電影首部3D紀錄片，歷經10年才產生的影片，導演曲全立出席映後座談，肯定縣政府舉辦綠色影展的用心。
這部是3D紀錄片，但活動現場因應防疫措施改以2D播映，曲全立導演走遍台灣的每個角落，從山林到海底，從鄉村到城市記錄景貌，他認為，身為一個好的導演，拍攝的電影要讓人們產生接續共鳴，尤其是那些還在成長的孩子，更需要認識自己生長的土地，歷經10年才有「美力台灣3D」展現在大家面前，非常開心可以透過「2022宜蘭國際綠色影展」，觸及更多民眾關注環保議題。
副縣長林建榮表示，今年「2022宜蘭國際綠色影展」首度採移動式電影院播映，精選囊括3部國際議題、3部台灣觀點及2部小綠芽影片，除考量大朋友關注的環保議題外也兼顧小朋友看影片的趣味性，影片帶大家探討如何解決環境污染，並朝向永續發展並顧及生態平衡；閉幕場播映的「美力台灣3D」真切記錄台灣之美，為綠色影展劃下完美休止符。
環保局長黃政釧表示，宜蘭國際綠色影展從9月24日到10月23日到各鄉鎮市採半開放式輪番播映，觀影人數超過2000人次，且在映後滿意度調查中，多數觀眾皆投下「非常滿意」選項，近期宜蘭連日大雨，仍未澆熄民眾觀片熱情，希望所有熱愛自然的人能因為綠色影展的引介，更加珍惜與守護環境正義，珍愛地球資源永續。
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