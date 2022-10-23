社區大學公共性博覽會基隆場開幕 主題供時代有3層意義

社區大學全國促進會主辦「供時代──社區大學公共性博覽會」，基隆場今在太平國小舉辦開幕式，在相關展場呈現社區大學成立24年來，在台灣社會各類公共議題推動及積累的豐厚成果。

教育部長潘文忠、基隆市副市長林永發、社區大學全國促進會理事長蔡素貞等人，共同參與博覽會開幕式。博覽會主題為「供時代」，透過「供＝人＋共」，呈現「人本、行動、共享」的三元動態關係，強調行動和分享的公共性時代精神。

主辦單位邀請淡江大學教育與未來設計系助理教授邱俊達、日青創藝KelioArts負責人洪榆橙、秝創藝負責人林佩穎、藝術工作者洪琳茹及城心文化有限公司共組策展團隊，以「策展」作為促發公共討論的溝通工具，體現公民行動的方法。

蔡素貞說，舉辦博覽會的3個目的，分別為向外界說明社區大學如何協助「個人通往公共的學習之路」，實踐社區大學精神；邀請社區大學師生共同回顧及體現「公共性的學習設計」；描繪社區大學提供民主參與、公共生活的場域及「公共生活有社大」的存在意義與願景。

蔡素貞去年接任基隆社區大學校長，利用月眉國小閒置校舍做為創發基地，協助成立全台首座「實體社大」，校園隨處可見學員、志工共創成果，搭配基隆豐富的環境及文史資源，活絡資源深耕在地，也是社大公共價值的體現。