快訊

普亭罹癌疑雲再起？手背疑有靜脈注射痕跡 官媒急刪畫面

U23世界盃／個人獎出爐！曾宸佐最佳外野手 中華隊唯一

社區大學公共性博覽會基隆場開幕 主題供時代有3層意義

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
社區大學全國促進會主辦的「供時代──社區大學公共性博覽會」，基隆場今在太平國小開幕。圖／基市府提供
社區大學全國促進會主辦的「供時代──社區大學公共性博覽會」，基隆場今在太平國小開幕。圖／基市府提供

社區大學全國促進會主辦「供時代──社區大學公共性博覽會」，基隆場今在太平國小舉辦開幕式，在相關展場呈現社區大學成立24年來，在台灣社會各類公共議題推動及積累的豐厚成果。

教育部長潘文忠、基隆市副市長林永發、社區大學全國促進會理事長蔡素貞等人，共同參與博覽會開幕式。博覽會主題為「供時代」，透過「供＝人＋共」，呈現「人本、行動、共享」的三元動態關係，強調行動和分享的公共性時代精神。

主辦單位邀請淡江大學教育與未來設計系助理教授邱俊達、日青創藝KelioArts負責人洪榆橙、秝創藝負責人林佩穎、藝術工作者洪琳茹及城心文化有限公司共組策展團隊，以「策展」作為促發公共討論的溝通工具，體現公民行動的方法。

蔡素貞說，舉辦博覽會的3個目的，分別為向外界說明社區大學如何協助「個人通往公共的學習之路」，實踐社區大學精神；邀請社區大學師生共同回顧及體現「公共性的學習設計」；描繪社區大學提供民主參與、公共生活的場域及「公共生活有社大」的存在意義與願景。

蔡素貞去年接任基隆社區大學校長，利用月眉國小閒置校舍做為創發基地，協助成立全台首座「實體社大」，校園隨處可見學員、志工共創成果，搭配基隆豐富的環境及文史資源，活絡資源深耕在地，也是社大公共價值的體現。

公共性博覽會基隆場展期到11月6日，除了主展場也設有分展活動，各展區資訊可上FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/grownupschoolTW/）或活動官網（https://publiclifeexpo.tw/）查詢。

社區大學全國促進會主辦的「供時代──社區大學公共性博覽會」，基隆場今在太平國小開幕。圖／基市府提供
社區大學全國促進會主辦的「供時代──社區大學公共性博覽會」，基隆場今在太平國小開幕。圖／基市府提供
「供時代──社區大學公共性博覽會」基隆場今在太平國小開幕，基隆社區大學月琴社受邀表演供時代組曲。圖／基市府提供
「供時代──社區大學公共性博覽會」基隆場今在太平國小開幕，基隆社區大學月琴社受邀表演供時代組曲。圖／基市府提供
「供時代──社區大學公共性博覽會」基隆場今在太平國小開幕，教育部長潘文忠出席。圖／基市府提供
「供時代──社區大學公共性博覽會」基隆場今在太平國小開幕，教育部長潘文忠出席。圖／基市府提供
「供時代──社區大學公共性博覽會」基隆場今在太平國小開幕，仁愛區文昌里長王明清受邀演出思慕的人。圖／基市府提供
「供時代──社區大學公共性博覽會」基隆場今在太平國小開幕，仁愛區文昌里長王明清受邀演出思慕的人。圖／基市府提供
社區大學全國促進會理事長蔡素貞籌辦「供時代──社區大學公共性博覽會」，基隆場今在太平國小開幕。圖／基市府提供
社區大學全國促進會理事長蔡素貞籌辦「供時代──社區大學公共性博覽會」，基隆場今在太平國小開幕。圖／基市府提供
社區大學全國促進會主辦的「供時代──社區大學公共性博覽會」，基隆場今在太平國小開幕。圖／基市府提供
社區大學全國促進會主辦的「供時代──社區大學公共性博覽會」，基隆場今在太平國小開幕。圖／基市府提供

社區大學 基隆 潘文忠

延伸閱讀

桃圍擱淺的小抹香鯨送基隆 志工整夜輪班照料保住性命

百工百業後援會+10 蔡適應人氣強強滾 訴求延續光榮

台北城博拆分破億預算遭轟 陳時中：柯市府要講清楚

2米75小抹香鯨活體擱淺送基隆 生命尚穩全力救援

相關新聞

桃圍擱淺的小抹香鯨送基隆 志工整夜輪班照料保住性命

桃園笨港沙灘有對小抹香鯨母子擱淺，子鯨擱淺不久死亡，母鯨被送到基隆市八斗子岸置中心照料。基市府今天說，母鯨昨晚入池時有嗆...

7旬翁獨居山林木屋無水電、抓山鼠吃 衛生所整合服務助他安老

台東縣76歲武爺爺獨居在延平鄉山區，他住的木屋沒有水電、沒有門牌住址，吃的菜都是自種，早期打獵吃肉，年紀大後只能做陷阱抓...

吳若石神父健康服務中落腳花蓮 服務偏鄉病患

來台服務逾40年的天主教神父吳若石，曾接觸足部反射健康法，創辦「吳若石神父全人發展協會」研究，為培育更多學員學習足療服務...

宜蘭雨災農損 大同現金救助

尼莎颱風與東北季風共伴造成宜蘭水患，縣府昨天上午統計，全縣農作物受損總面積109.69公頃、受損程度51%，換算無收穫面...

基隆威海舊營區開拆 朝商業發展

基隆軍港西遷逐步完成，8月威海營區已搬遷到西岸，有50多年歷史的舊營區昨天開拆。市長林右昌說，東岸到西岸市港再生計畫，基...

東北季風雨彈炸宜蘭 舊蘇花公路蘇澳至東澳預警性封閉

東北季風、熱帶性低氣壓共伴效應影響，今天為宜蘭地區帶來雨勢，蘇花路廊台9丁線蘇澳至東澳路段持續性強降雨，當地累積雨量已達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。