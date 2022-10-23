桃圍擱淺的小抹香鯨送基隆 志工整夜輪班照料保住性命

桃園笨港沙灘有對小抹香鯨母子擱淺，子鯨擱淺不久死亡，母鯨被送到基隆市八斗子岸置中心照料。基市府今天說，母鯨昨晚入池時有嗆水，經志工整夜照顧，呼吸深度增加且速率減緩，心跳也維持穩定。

基市府產業發展處表示，體長2.75公尺的母鯨體表有擦傷，體態偏消瘦，昨晚剛入池時，呼吸因為緊迫還有嗆水，導致呼吸速率偏快、偏淺，且會噴出白色泡沫。

母鯨入池後整體表現穩定，雖然對外界有警覺心，但沒有過於激動的反應，整夜經志工保定下休息，個體呼吸深度增加且速率減緩，心跳則維持穩定速率。

醫療團隊今天對母鯨抽血，並針對呼吸道進行細胞採樣以及細菌培養，後續還將安排超音波、胃液等檢查，更完整評估動物整體狀況 。

產發處表示，小抹香鯨與侏儒抹香鯨都算是體型最小的鯨魚，身長雖然只有2到3公尺，但身體型態和10幾公尺的抹香鯨相似，像是迷你版。小抹香鯨和侏儒抹香鯨是近親，但是完全不同的種類。因為非常相似，野外辨識十分困難。