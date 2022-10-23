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7旬翁獨居山林木屋無水電、抓山鼠吃 衛生所整合服務助他安老

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣衛生局今日舉辦「高齡友善幸福慢活銀髮派對」，透過有趣活動鼓勵長輩多動、並做銀髮衛教、測試肌耐力。記者卜敏正／攝影
台東縣衛生局今日舉辦「高齡友善幸福慢活銀髮派對」，透過有趣活動鼓勵長輩多動、並做銀髮衛教、測試肌耐力。記者卜敏正／攝影

台東縣76歲武爺爺獨居在延平鄉山區，他住的木屋沒有水電、沒有門牌住址，吃的菜都是自種，早期打獵吃肉，年紀大後只能做陷阱抓山鼠補充蛋白質，後被延平鄉衛生所發現，透過整合式服務請各單位到武爺爺家中協助剪頭髮、餐飲、重辦身分證，助他在地安老。

台東縣衛生局今日在台東市生日蛋糕公園，舉辦「高齡友善幸福慢活銀髮派對」活動， 各鄉鎮市衛生所也展現過去2年，對轄區銀髮長輩服務成果，延平鄉衛生所服務員，也說明他們如何透過整合服務，協助、幫助失智長輩，以及幫助山區長輩在地安老。

延平衛生所蔡美齡表示，山區高齡長輩不少，平常如果可以生活自理，多數人不會特別注意，2年前同仁們得知，76歲伍爺爺住山上、很久沒下山了，就特別安排時間去拜訪，到了伍爺爺住的小木屋，發現他真的就像原始山居老人，生活只能靠自己，也沒有能力下山了。

她說，武爺爺指甲幾年沒修剪，大概已經有近2公分長，灰白色頭髮不僅長長、幾乎完全打結，住小木屋沒有水沒有電，喝水就靠旁邊山泉水，每天吃自己種的菜，問他有沒有吃肉，武爺爺說以前會上山打獵，現在體力不好只能做陷阱抓山老鼠，一樣有肉吃。

蔡美齡說，因為武爺爺需要幫助太多了，衛生所透過整合性服務，先請戶政事務所確認身分辦身分證，再幫忙辦健保卡，請義工上山幫他剪頭髮、整理儀容、修指甲，服務貞也定期到場關心提供營養補給品，也幫忙叫車帶他就醫，讓爺爺在地安老，直到今年過世也協助身後事。

台東縣衛生局表示，台東縣今年首度招募26間高齡友善場域，改善原有軟硬體設施，提供長者更多友善便利空間，並透過整合性服務，讓銀髮長輩獲得服務更多更方便，另也招募54家失智友善組織，讓長者增進社會參與、在地安老。

縣府也頒發失智友善組織及友善天使感謝狀，感謝各鄉鎮衛生所失智友善天使及失智友善組織，致力協助推動台東失智友善社區計畫，讓失智症患者、照顧者及家屬得到服務與支持，打造台東成為樂齡宜居的城市。

台東縣衛生局今日舉辦「高齡友善幸福慢活銀髮派對」，透過有趣活動鼓勵長輩多動、並做銀髮衛教。記者卜敏正／攝影
台東縣衛生局今日舉辦「高齡友善幸福慢活銀髮派對」，透過有趣活動鼓勵長輩多動、並做銀髮衛教。記者卜敏正／攝影
延平鄉衛生所強調透過整合性服務，提供長輩更多更方便的服務照顧。記者卜敏正／攝影
延平鄉衛生所強調透過整合性服務，提供長輩更多更方便的服務照顧。記者卜敏正／攝影
延平鄉衛生所強調透過整合性服務，提供長輩更多更方便的服務照顧。記者卜敏正／攝影
延平鄉衛生所強調透過整合性服務，提供長輩更多更方便的服務照顧。記者卜敏正／攝影

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