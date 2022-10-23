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吳若石神父健康服務中落腳花蓮 服務偏鄉病患

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
在天主教會主花蓮教區主教黃兆明（右三）協助下，吳若石神父全人發展協會得以在花蓮成立中心，吳若石神父（右四）非常感謝，今天舉行中心揭牌儀式。圖／吳若石神父全人發展協會提供
在天主教會主花蓮教區主教黃兆明（右三）協助下，吳若石神父全人發展協會得以在花蓮成立中心，吳若石神父（右四）非常感謝，今天舉行中心揭牌儀式。圖／吳若石神父全人發展協會提供

來台服務逾40年的天主教神父吳若石，曾接觸足部反射健康法，創辦「吳若石神父全人發展協會」研究，為培育更多學員學習足療服務病患，在天主教花蓮教區牽線下，在花蓮市北濱天主堂內閒置房舍，成立「國際教學檢測研究中心暨健康服務中心」，作為培訓基地，照護更多偏鄉患者。

高齡82歲的吳若石來自瑞士，於1989年至天主教會花蓮教區長濱堂區服務，他過去因水土不服患上嚴重關節炎，接觸足部反射健康法緩解不適，認為足療改善健康，便持續投入相關研究，並樂於分享技術。

原本協會預計在台東長濱興建研究中心，卻因原住民土地等問題無法使用，在天主教會主花蓮教區主教黃兆明協助下，將北濱天主堂內的幼稚園舊址、有3層樓的房舍，作為足部反射健康法教學研究場域。

該中心於今天揭幕啟用，協會祕書長林素妃指出，服務中心將提供教學、協會運作及學員宿舍使用，並增添攝影等科技設備，還可以線上直播教學，且相關空間也開放社區親子、長者體驗。

林素妃說，協會海內外團隊培訓人力超過1千人次，其中台灣約有300人、全球800人取得有效認證，中心成立後，協會也會協助培訓居家照護師，利用足療服務偏遠地區民眾，提供失智、中風、過動症者服務及臨終照護。

林素妃感謝地表示，足部反射健康法近年已在國際獲得肯定，吳若石神父希望成立中心，透過實證、研究教學，及制度化訓練過程，培育更多人才，感謝主教黃兆明提供空間，完成神父多年來的心願。

吳若石神父全人發展協會活化花蓮閒置幼稚園，打造國際教學檢測研究中心暨健康服務中心。記者王思慧／攝影
吳若石神父全人發展協會活化花蓮閒置幼稚園，打造國際教學檢測研究中心暨健康服務中心。記者王思慧／攝影
吳若石神父全人發展協會在花蓮市成立健康服務中心，還有培訓基地訓練照護師。記者王思慧／攝影
吳若石神父全人發展協會在花蓮市成立健康服務中心，還有培訓基地訓練照護師。記者王思慧／攝影
吳若石神父全人發展協會祕書長林素妃示範足療空間，服務者可以不用彎腰駝背實作足療。記者王思慧／攝影
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