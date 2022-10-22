50年威海營區走入歷史開拆 將朝商業開發東岸大翻新

基隆軍港西遷已逐步落實完成，今年8月威海營區完成搬遷到西岸，有50多年歷史的舊威海營區今天開始拆除。市長林右昌說，東岸到西岸市港再生計畫，基本上就已經完成，這裡是水岸第一排，未來朝商業開發規畫，將是商業最興盛的廊帶，帶動東岸的全面性發展。

基隆港務公司今天在中正路基隆港東岸威海營區舉行第二階段拆除工程祈福開工典禮，由基隆港務分公司總經理高傳凱、林右昌、立委蔡適應祈福後開拆。

基隆港務分公司總經理高傳凱指出，啟動軍港遷移的工作到現在5年，今年7月港務公司把新的威海營區第一期工程點交給軍方，軍方在8月完成搬遷，完成階段性的任務，代表軍港西遷不是口號，已經逐漸在落實當中。

林右昌說，基隆港東岸軍港完成東遷後，港警總隊也會在民國114年遷移，採先建後拆，在行政院、警政署等支持下推動，未來東岸可以連接到東三、東四碼頭的旅運大樓，蔡英文總統上周才來視察過，這裡將成北台灣重要的亮點。

林右昌表示，他可以驕傲說，他留給下一任市長及未來基隆市重要的資產，就是東西兩岸最大的發展基地，感謝立委蔡適應多年來協調爭取，還有港公司、海軍及市府同仁在市港溝通平台不斷的開會及努力才促成。

林右昌說，未來將由市府與國產署及相關單位一起討論，如何全面性來開發，將是水岸第一排，商業最興盛的一個廊帶，帶動東岸的全面性發展。

立委蔡適應說，上月威海營營 131艦隊舉行降旗儀式遷到西岸，舊有營區今天開始拆除，這裡未來將是市區最精華的一塊區域，過去幾十年來沒有商業的開發區域，在他們手中可以來完成，未來希望由市府和國產署來聯合商業開發，可以有飯店、類似OUTLET等商業空間，可以有很高商業機能，未來他會扮演重要角來推動。