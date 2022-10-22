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台東市太平溪雜草叢生 地方憂河道堵塞也不利賞鳥
台東縣府轄管的太平溪，溪內有豐富生態、鳥類，但市民發現河床旁長滿荒草、阻礙河道，鳥類專家認為，任由高莖植物繁殖，不僅影響河道暢通，也失去觀察生態機會；縣府表示，太平溪每年清理2次，農曆年前完成右岸清理。
台東縣政府建設處長許瑞貴表示，縣府每年執行2到3次太平溪雜草清除，但草長得實在太快了，今年上半年剛處理左岸雜草，現在又長不少，預計年底或農曆年前完成右岸清理，另康樂橋到馬蘭橋段河道，11月中旬將開始清汙，清理過程也會注意河道生態。
台東野鳥學會前理事長林國欽表示，太平溪是台東市環頸雉可能出現地方，但現在雜草叢生，民眾想看也看不到，縣府主管機關應該更積極清理，尤其溪流太多雜草叢生，不僅景觀不好，也阻礙溪流河道。
林國欽指出，河道清理過程當然也要注意生態，溪流中部分老樹可保留，但溪流河床長滿許多雜樹、外來種銀合歡，都應該趁這段時間趕快清理，否則颱風帶來的豪大雨，很可能因為溪流堵塞引發水災，主管機關不可輕忽。
但地方生態觀察者也提醒，河床清理雖然重要，一定要注意生態，至於說砍除雜草後可看環頸雉，他認為未必，因為環頸雉生性怕人，並不是要給人看的，其習性就會躲藏草叢間，人類應該做好保育、尊重生態，避免因人為汙染影響生態或鳥類生活。
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