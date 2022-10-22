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基隆行銷深度觀光論壇 獲亞太旅行協會社區旅遊類金獎
基隆市政府近年打造「海派浪漫」以及「24小時不斷電」的觀光品牌，《海派、浪漫。Say 基隆》城市觀光論壇，榮獲亞太旅行協會（PATA）金獎社區旅遊類金獎。
市府觀光及城市行銷處長曾姿雯今天表示，觀銷處於近年打造「海派浪漫」以及「24小時不斷電」的觀光品牌，推廣基隆嶼離島觀光、整合暖暖七堵旅遊線發展區域觀光、推動正濱和平島地區地方創生、新創走動式旅遊服務、推廣基隆觀光巴士City Tour。
市府還結合旅遊資源成立「大基隆觀光圈」，透過網路圖文廣告、Facebook及Youtube社群直播、網路影音節目等方式觸及廣大群眾，表現出基隆城市行銷更活潑的面向，研發創新的亮點行銷。
《海派、浪漫。Say 基隆》城市觀光論壇是基隆市政府與社會創新公司合作辦理城市觀光論壇，透過「TED Talk」的形式，邀請8位職人分享在基隆這座城市，於各自專業領域中打拚成長的故事，使與會者聆聽用八種維度成就一個基隆，合力完成了城市觀光論壇。
獲獎關鍵是在短短的演講中，民眾不僅僅是看到一位講者，而是認識一位朋友，學習他們的生命厚度，喚起基隆人的城市記憶。
曾姿雯說，城市觀光論壇能從來自世界各地的參賽作品中脫穎而出實屬不易，是國際給予基隆市觀光行銷努力最大的肯定，未來將持續努力，積極將基隆之美推上國際舞台。
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