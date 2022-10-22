宜蘭豪雨農損逾千萬 大同鄉重災 縣府爭取獲得救助

受尼莎颱風與東北季風共伴影響，宜蘭縣多項農作物受損，尤以大同鄉損害最為嚴重，經縣政府連日向中央積極爭取，農委會公告大同鄉甘藍等9項農作物為現金救助及低利貸款地區，請受災農戶今天日起至10月31日至各鄉鎮市公所申報。

截至今天上午8時，宜蘭農作物被害總面積109.69公頃、損害程度51%，換算無收穫面積56.42公頃，損失金額1062萬8000元，被害作物包含西瓜、胡蘿蔔、甘藍、結球白菜、食用番茄、青蔥、薑、菠菜、芫荽、南瓜、青蒜（苗）；另大同鄉及南澳鄉農田埋沒，被害面積1.6公頃。

16日中央氣象局發布宜蘭水患二級警戒後，縣政府與各鄉鎮市公所保持密切聯繫，並積極彙報全縣災情向農委會爭取現金救助。因大同鄉農作物受損嚴重，甘藍、結球白菜、南瓜、薑等多項作物皆已出現水傷、葉片破損枯黃、倒伏或流失等。

經縣政府連日向農委會爭取，昨晚獲同意依農業天然災害救助辦法第6條第2項逕行公告大同鄉為辦理現金救助及低利貸款地區，縣府感謝農委會及花蓮區農業改良場、農糧署東區分署的大力協助，以幫助農友盡速完成復耕作業。