宜蘭豪雨農損逾千萬 大同鄉重災 縣府爭取獲得救助
受尼莎颱風與東北季風共伴影響，宜蘭縣多項農作物受損，尤以大同鄉損害最為嚴重，經縣政府連日向中央積極爭取，農委會公告大同鄉甘藍等9項農作物為現金救助及低利貸款地區，請受災農戶今天日起至10月31日至各鄉鎮市公所申報。
截至今天上午8時，宜蘭農作物被害總面積109.69公頃、損害程度51%，換算無收穫面積56.42公頃，損失金額1062萬8000元，被害作物包含西瓜、胡蘿蔔、甘藍、結球白菜、食用番茄、青蔥、薑、菠菜、芫荽、南瓜、青蒜（苗）；另大同鄉及南澳鄉農田埋沒，被害面積1.6公頃。
16日中央氣象局發布宜蘭水患二級警戒後，縣政府與各鄉鎮市公所保持密切聯繫，並積極彙報全縣災情向農委會爭取現金救助。因大同鄉農作物受損嚴重，甘藍、結球白菜、南瓜、薑等多項作物皆已出現水傷、葉片破損枯黃、倒伏或流失等。
經縣政府連日向農委會爭取，昨晚獲同意依農業天然災害救助辦法第6條第2項逕行公告大同鄉為辦理現金救助及低利貸款地區，縣府感謝農委會及花蓮區農業改良場、農糧署東區分署的大力協助，以幫助農友盡速完成復耕作業。
農委會公告現金救助品項為大同鄉的西瓜、菠菜、結球白菜、南瓜、青蒜、薑及青蔥，其中西瓜每公頃救助6萬2000元；菠菜、芫荽每公頃2萬9000元；甘藍、結球白菜及南瓜每公頃救助4萬1000元；青蒜每公頃救助4萬6000元；薑及青蔥每公頃救助5萬1000元，請受災農友即日起攜帶相關證明文件至大同鄉公所申報，縣府也感謝各公所連日查報災情的辛勞。
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