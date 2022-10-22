潮境海底生物大驚喜 56名潛水志工拍出千張珍貴照展出

基隆市政府與海洋保育署合作，辦理首屆基隆市「海洋公民科學家」培訓，56名潛水志工，在潮境保育區拍出超過1000張的海底生物照片，即起到30日在東岸商場展出。首次在潮境記錄到日本鳶魟與日本鬚鯊的出現，還有海蛞蝓種類相當多，有如「海蛞蝓天堂」，顯見保育環境良好。

潛水志工首次在潮境記錄到日本鳶魟與日本鬚鯊的出現，這樣的珍貴紀錄可以讓研究人員與政府單位討論保護區的執行成效，透過計畫長時間、大範圍的珍貴水下生物紀錄，從大數據中看到保育成效的趨勢，是探討棲地與環境變化的佐證。

擁有超過250支氣瓶潛水經驗的海洋公民科學家金映玥說，潮境保育區生態非常豐富，色彩繽紛且具可愛模樣的海蛞蝓種類相當多，簡直就是「海蛞蝓天堂」，可以拍攝出有具有研究價值的影像。

在潮境保育區旁長潭漁村長大的潛水教練簡晨宇也表示，在從事水下基礎生態調查後，更能透過科學數據顯示出潮境保育區有著顯的保育成效，帶領潛水員持續投入生態調查工作別具意義。

產發處長黃健峰表示，集結產、官、學、民間力量才有如今的成績，未來能透過「海洋友善潛店認證」、「海洋公民科學家」推動產業轉型，使潮境保育區也能成為北台灣最重要的海洋產業和海洋教育體驗中心。

基隆市政府執行「望海巷潮境海灣資源保育區」基礎生態調查、海洋公民科學家培訓及魚苗增殖放流計畫，這三項指標性計畫囊括基隆市海洋基礎調查、公民參與與生態復育的三大面向成效良好。