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師生受困少女失蹤 宜縣府強調：沒延誤救援
尼莎颱風外圍環流與東北季風共伴影響，在宜蘭地區降下大雨，台7線、100線林道等多處道路坍方。宜大13名師生受困、桃園女騎士失聯兩案件，10月16日事發多天，外界直到20日才知曉，縣府遭批發布訊息太晚，甚至被解讀延誤搜救。縣長林姿妙今表示，警消、義消都很辛苦，消防員已經極力搜救中。
桃園一名17歲鄭姓女子日前騎車到宜蘭找朋友卻失聯，家屬焦急報案，警方獲報後在台7線沿線多次搜索未果。她最後身影是10月15日深夜騎車往桃園巴陵方向，隔天凌晨與媽媽通話說「身子很冷」，之後失聯迄今，搜救持續進行。
宜蘭縣政府消防局今派遣12人，在台7線72.2公里附近往坡地下切約80公尺，也在溪床周邊擴大搜索，仍未發現失蹤鄭女。
縣府說明，新聞發布快慢與搶災、救災的速度是兩件事，針對發布資訊一事，的確有改善空間，不過整個救災過程並無任何延誤，目前持續搜救中。
另外，台七線49.8公里今天仍未搶通，天池山莊尚滯留宜大師生、遊客、山莊員工及搜救團隊共101人，撤離行動明天將再重啟。
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