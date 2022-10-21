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有夠巧！同選區2議員候選人競總竟同門牌、號次也差1號

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
有夠巧！同選區2議員候選人競總竟同門牌、號次也差1號，左黃紀棠，右張銘傑。記者游明煌／翻攝
有夠巧！同選區2議員候選人競總竟同門牌、號次也差1號，左黃紀棠，右張銘傑。記者游明煌／翻攝

基隆市安樂區議員選舉參選爆炸，有15人搶7席，競爭激烈。同為無黨籍的黃紀棠、張銘傑2位候選人，不僅分別抽到12、13號，只差1號，兩人競選總部竟也在同一門牌地址，只有一個木板之隔，民眾都說有夠巧。兩人兄弟各自努力，不是敵人而像朋友還會互相加油。

黃紀棠是新人，今年首次參選；張銘傑是前市議員，當過一屆議員，今年捲土重來，兩人相差40多歲。這次兩人競選總部同設在安樂路二段同一門牌地址，房子隔成兩間，分別租他們兩人，各自有各自的招牌、旗幟及競選團隊。兩人是各自租屋後才發現對方要設競選總部。

黃紀棠說，當初租的時候也不知道隔壁有其他候選人，僅一木板牆之隔，但兩人有不同的理想和抱負。銘傑大哥是前輩，他很敬佩，但年輕人也有自己的理想。

張銘傑則表示，兩個競選總部在同一地址，很有趣，前面有不同的門面，只有後面相通，也有兩間不同的廁所。黃紀棠是優秀的人才。有時送水或送東西的人會送錯，互相都會說「送到隔壁才對」，兩陣營的人都互相幫忙，大家各自努力。

兩邊的競選總部人員說，每天大家都會打招呼，關係其實還不錯，各自努力，有時送水、送東西，對方出去跑行程人不在，他們都還會互相幫忙代為簽收。

有廠商送花籃及文宣品，就不時會搞錯，民眾則都覺得很有趣，也很特別，有人去完黃紀棠的總部，一起去張銘傑的總部，一次走兩家拿兩份不同文宣，尤其兩人今天抽籤更是只差一號，「真的是有夠巧」。

有夠巧！同選區2議員候選人競總竟同門牌、號次也差1號，左黃紀棠總部，右張銘傑總部。記者游明煌／翻攝
有夠巧！同選區2議員候選人競總竟同門牌、號次也差1號，左黃紀棠總部，右張銘傑總部。記者游明煌／翻攝

2022大選 基隆市選舉 競選總部

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