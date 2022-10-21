快訊

比分Live／中華對墨西哥非贏不可 「潛水艇」陳宇宏先發主投

金鐘紅毯／錢薇娟、江宏傑全場最帥 徐展元「1句話」救活紅毯

打電話都沒接…台南二分局勤務中心主任無故缺席 倒臥住處內過世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地震鐵路受阻 立委劉櫂豪爭取台東居民北東搭機享8折

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
交通部今天宣布台東往返台北班機，台東居民機票享8折優惠措施，優惠時間至鐵路交通恢復。記者尤聰光／攝影
交通部今天宣布台東往返台北班機，台東居民機票享8折優惠措施，優惠時間至鐵路交通恢復。記者尤聰光／攝影

台東917、918強震造成鐵路橋梁受損，玉里至富里間中斷，台東對外交通不便，立委劉櫂豪日前要求交通部應降低疏運期間台東居民的交通成本。交通部今天宣布台東往返台北班機，台東居民機票享8折優惠措施至鐵路交通恢復。

劉櫂豪指出，917、918強震造成鐵路橋梁受損，造成玉里至富里間鐵路中斷，必須以公路接駁，使得台東居民對外交通不便，時間成本提高，而改以航空運輸交通成本增加1700元，對居民是很大的負擔。他第一時間要求交通部研議相關措施協助，幫助台東居民。

他說，強震至今1個月，日前他再次於立院要求交通部須於1週內研議具體的措施來協助，交通部今天回覆，規畫於10月26日起至鐵路修復完成前，針對設籍台東縣居民，台東往返台北機票提供8折優惠措施，以減輕台東居民交通負擔。

劉櫂豪表示，感謝台鐵局及民航局為台東交通緊急疏運的努力，並會持續督促交通部加速修復鐵路橋梁，恢復台東對外交通。

台東 交通部 劉櫂豪

延伸閱讀

台東首創公車體宣傳政見 劉櫂豪要幫65歲長輩裝假牙

民進黨台東各候選人號次出爐 新台東戰隊誓言全壘打

號次抽籤／台東縣長選舉 陳長宏1號、饒慶鈴2號、劉櫂豪3號

劉櫂豪推造好太平溪水岸政見 饒競總尊重政見

相關新聞

地震鐵路受阻 立委劉櫂豪爭取台東居民北東搭機享8折

台東917、918強震造成鐵路橋梁受損，玉里至富里間中斷，台東對外交通不便，立委劉櫂豪日前要求交通部應降低疏運期間台東居...

花蓮縣府新增5項震災補助措施 協助重建家園

918震災造成許多居民家園破損，商家無法營業，花蓮縣政府原訂5項救助措施，今天再新增5項補助措施，包含危險建築物拆除、短...

號次抽籤／台東議員候選人拚連任 抽中2號、3號超開心

台東五合一選舉今天進行號次抽籤，縣長及議員抽籤在縣府舉行，上午縣府外廣場湧入大批支持民眾，其中議員抽籤支持者手舉各式標語...

加速維修效率 豐濱路燈有身分證

花蓮縣豐濱鄉是臨海偏鄉，地形狹長，鄉內路燈近千盞，鄉公所為加速回報路燈維修進度，規畫「路燈身分證」，在每盞路燈牌面設置Q...

大武之心南迴驛 旅客像逛美術館

台東縣府投入3.1億元，打造全台省道公路最大、最具設計美感的「大武之心南迴驛」開幕，比照高速公路休息站規模的南迴驛，內部...

尼莎颱風土石流及崩塌復建 林右昌：受災最優辦法協助

尼莎颱風豪大雨在基隆造成多處土石流、道路崩塌災害，包括暖暖街281巷、華新一路、東新街兩處等，基隆市政府昨天召開災後復建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。