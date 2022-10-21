地震鐵路受阻 立委劉櫂豪爭取台東居民北東搭機享8折

台東917、918強震造成鐵路橋梁受損，玉里至富里間中斷，台東對外交通不便，立委劉櫂豪日前要求交通部應降低疏運期間台東居民的交通成本。交通部今天宣布台東往返台北班機，台東居民機票享8折優惠措施至鐵路交通恢復。

劉櫂豪指出，917、918強震造成鐵路橋梁受損，造成玉里至富里間鐵路中斷，必須以公路接駁，使得台東居民對外交通不便，時間成本提高，而改以航空運輸交通成本增加1700元，對居民是很大的負擔。他第一時間要求交通部研議相關措施協助，幫助台東居民。

他說，強震至今1個月，日前他再次於立院要求交通部須於1週內研議具體的措施來協助，交通部今天回覆，規畫於10月26日起至鐵路修復完成前，針對設籍台東縣居民，台東往返台北機票提供8折優惠措施，以減輕台東居民交通負擔。

劉櫂豪表示，感謝台鐵局及民航局為台東交通緊急疏運的努力，並會持續督促交通部加速修復鐵路橋梁，恢復台東對外交通。