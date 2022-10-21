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花蓮縣府新增5項震災補助措施 協助重建家園
918震災造成許多居民家園破損，商家無法營業，花蓮縣政府原訂5項救助措施，今天再新增5項補助措施，包含危險建築物拆除、短期收容安置期間住宿費用、收容安置受困遊客、稅捐徵免及租金補貼等，共10項補助措施，協助鄉親重建家園。
918地震後，有許多居民住家變成危樓，赤科山、六十石山也有旅客滯留，商家損失慘重，縣府當時緊急訂出5項救助措施，像是一般住家建物修繕、財產損失、車輛損害、災害慰問金，以及醫療照顧等，今天縣府新增5項補助措施，幫助重回正常生活。
花蓮縣府表示，經緊急評估結果為紅、黃單的危樓，除了已拆除有立即危險，或有危害公共安全的建築物外，欲自行拆除者，將依實際拆除費用予以補助，最高可補助30萬元。原公告一般住家建築物毀損傷修繕救助金實施計畫，針對修繕救助項目，新增自建擋土牆損傷，發放上限為10萬元。
而住家被貼紅或黃單的住戶，若實際居住在該建物內，無其他建物可居住，也無親友可寄居，有短期安置收容需求，縣府補助住宿費用，每天每房住宿費用最高補助2千元，覆實報支。同時新增租金補貼措施，最高1個月可領1萬6千元。
地震造成赤科山十四鄰村落及六十石山地區，發生道路中斷及停水、停電問題，旅客滯留山區，當地居民收容安置受困遊客衍生的食宿費用，縣府提補貼每人500元。
另外，花蓮縣地方稅務局針對房屋稅、使用牌照稅、娛樂稅、地價稅，訂定918震災稅捐徵免及處理原則，協助鄉親減輕負擔。
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